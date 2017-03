La Junta pide en la UE que se dé voz a los trabajadores transfronterizos

La Junta de Andalucía quiere tener presencia en las negociaciones del Brexit para que se tenga en cuenta el interés de los trabajadores transfronterizos. De este modo, ha pedido en una enmienda a un proyecto de resolución del Comité de las Regiones que la Unión Europea vele para que los trabajadores de la comarca no se vean perjudicados por la salida de Reino Unido de la club de los Veintiocho.

Según una nota de la Consejería de Presidencia y Administración Local, la enmienda presentada está recogida en un proyecto de resolución suscrito por todos los grupos políticos presentes en Comité de las Regiones sobre las repercusiones que tendrán para los gobiernos locales y regionales, la decisión del Reino Unido de abandonar la UE. El debate se celebra ayer hoy en el 122º Pleno del Comité de las Regiones.

El proyecto de resolución aborda diversas circunstancias a considerar desde el punto de vista de las regiones europeas ante esta situación y la afección a las mismas, invocando la necesidad de presencia de las regiones en este proceso con el fin de proporcionar al negociador de la UE una visión completa de la evolución de la situación especialmente a nivel regional.

En el documento hay una especial mención genérica para la adopción de medidas concretas que protejan los derechos adquiridos por los ciudadanos de la UE que residen en el Reino Unido, así como los derechos de los ciudadanos británicos que residen y trabajan en otros Estados miembros de la UE, sobre la base de la reciprocidad y la no discriminación. Asimismo la resolución que se tramita considera que debe encontrarse una solución aceptable para la futura relación entre el Reino Unido y la UE, a fin de evitar que el régimen de fronteras impida el mantenimiento de vínculos sociales, económicos, culturales y políticos. Es en ese punto en el que la Junta ha presentado una enmienda en la que literalmente pide "que la región de Andalucía y, en particular, los trabajadores de la comarca del Campo de Gibraltar no se vean perjudicados por la salida de Reino Unido de la Unión Europea, teniendo en cuenta las muy intensas relaciones de interdependencia social y económica existentes en la mencionada zona". La Junta incorpora de manera clara y manifiesta esta referencia a la situación de los trabajadores que a diario cruzan la verja para desempeñar sus trabajos en la Roca y pide así a los negociadores de la UE con el Reino Unido que la problemática de este colectivo sea considerada de manera especial.

La Junta ya constituyó una Comisión Interdepartamental, presidida por su vicepresidente y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, que analiza las repercusiones que en los distintos sectores sociales y económicos vaya a tener el Brexit en general, y de manera muy especial la problemática del Campo de Gibraltar, especialmente la de estos trabajadores.

Ayer, el negociador de la Comisión Europea para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Michel Barnier, aseguró que "no contempla la posibilidad" de no llegar a un acuerdo sobre este proceso, ya que esto generaría una "incertidumbre total para todos los implicados". "Acarrearía problemas de abastecimiento, así como la reintroducción de controles aduaneros estrictos, que ralentizarían todos nuestros contactos", alertó Barnier. Para que el acuerdo resultante sea exitoso, apuntó el negociador comunitario, son condiciones necesarias que los Veintisiete se mantengan unidos, que se suprima la incertidumbre sobre la salida británica del bloque comunitario y que el proceso se lleve a cabo "en orden y con la debida perspectiva".

colapso en la Verja.El paso fronterizo entre Gibraltar y La Línea se vio ayer colapsado durante toda la tarde con picos de espera de casi dos horas en algunos momentos y el consiguiente enfado de los ciudadanos. La Policía gibraltareña se vio obligada incluso a reordenar el tráfico para evitar que el atasco se extendiera por todo el Peñón en una de esas tardes que últimamente recuerdan a tiempos pasados.