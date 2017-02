Juncker pide que no haya "fronteras duras" en Irlanda, pero obvia el Peñón

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pidió ayer que tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea no haya "fronteras duras" entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, pero no hizo referencia a la Verja de Gibraltar. Irlanda del Norte y Gibraltar se convertirán tras el Brexit en los únicos puntos de entrada terrestres al Reino Unido a través de un país comunitario.

"No queremos tener fronteras duras entre Irlanda del Norte y la República. No queremos arriesgar el Acuerdo del Viernes Santo", dijo Juncker en referencia al pacto que en 1998 puso fin al conflicto norirlandés. "Queremos que las fronteras terrestres sean tan abiertas como sea posible", destacó Juncker en una rueda de prensa tras participar en una reunión con elTaoiseach (primer ministro irlandés), Enda Kenny, y el negociador jefe de la CE para el Brexit, Michel Barnier.

El político luxemburgués pidió trabajar juntos para "minimizar" el impacto del Brexit para los ciudadanos irlandeses. "Quiero garantizar a todos en Irlanda que la CE y el Gobierno irlandés trabajarán juntos estrechamente durante el proceso de las negociaciones del Brexit", señaló.

Juncker también alabó a Irlanda por "comportarse como un miembro fundador" de la Unión Europea (UE): "Es interesante decirlo, porque algunos miembros fundadores ya no se comportan como miembros fundadores", subrayó. "Es un desafío político", reconoció Kenny, que pidió a Barnier abordar este asunto mientras Londres no active el artículo 50 del Tratado de Lisboa para salir de la UE y "hasta que no sepamos con claridad de qué habla el Gobierno británico en términos de las futuras relaciones, si tendrá un impacto en el comercio con Irlanda".

Kenny recordó que el Acuerdo del Viernes Santo es "vinculante internacionalmente" y quiere que el "lenguaje" en el que está redactado también lo recoja el acuerdo resultado de las negociaciones entre el Reino Unido y la UE. El primer ministro irlandés se refirió en concreto a la posibilidad de que en un futuro Irlanda del Norte quisiera reintegrarse en la Unión: "Queremos ese lenguaje insertado en el tratado de la negociación, en el resultado de la negociación, si eso llega a ocurrir", indicó.

Preguntado por el caso de la inclusión de Alemania Oriental en la UE con la caída del Muro de Berlín, Kenny dijo que "eso ya es algo inherente en el Acuerdo del Viernes Santo".