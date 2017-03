Isabel II ratifica hoy la ley que autoriza al Gobierno de May a abandonar la UE

La reina Isabel II firmará hoy la ley que autoriza a la primera ministra británica, Theresa May, a iniciar las negociaciones oficiales para la salida del Reino Unido y de Gibraltar de la Unión Europea (UE). Así lo desveló ayer el ministro para el Brexit, David Davis, quien no aclaró qué día exacto activará May el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que permite a un país abandonar el bloque europeo tras unas negociaciones que pueden extenderse hasta dos años.

May prometió hace meses que activaría el artículo 50 antes del 31 de marzo y el martes aseguró que el calendario previsto se mantiene. Pocas horas antes ambas cámaras del Parlamento habían aprobado la ley del Brexit tras seis semanas de debates. También se produjo un hecho que, según los expertos, ha terminado por retrasar unos días el comienzo de la salida: la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, reveló que impulsará un segundo plebiscito de independencia del Reino Unido en 2018 o 2019 ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con May sobre los términos del Brexit.

El que más se ha acercado a dar una fecha, sin hacerlo, fue un portavoz de Downing Street, despacho oficial de Theresa May, quien declaró que el Gobierno esperará hasta final de mes para iniciar la salida. "He dicho al final (de mes) en muchas ocasiones, pero parece que no lo he puesto en letras mayúsculas, ni lo suficientemente claro", afirmó.

Según dijo ayer Davis ante el comité parlamentario del Brexit, el Gobierno no ha evaluado cuál sería el potencial impacto de no lograr un acuerdo sobre la salida del país del bloque. Dejar la UE sin un acuerdo "no es tan aterrador como piensan algunos, pero no es tan fácil como creen otros", afirmó.