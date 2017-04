Hernando ironiza sobre los "exabruptos" británicos: "No sé si es cuestión de hierbas o de grado etílico"

El portavoz parlamentario popular Rafael Hernando ha ironizado este jueves sobre las "tonterías y exabruptos" de algunos ex dirigentes británicos sobre Gibraltar, incluida la alusión a la guerra de las Malvinas del ex líder conservador Michael Howard: "No sé si es cuestión de hierbas o de grado etílico, pero se pasan en sus observaciones".

Además, en una entrevista en RNE, ha tachado de "estúpido" que haya quien llame a los británicos a boicotear a España como destino turístico y ha recalcado que muchos británicos son también propietarios, "porque saben que España es un espacio de seguridad, moderno y atractivo desde el punto de vista turístico". Así, está convencido de que a España seguirán viniendo "millones de británicos".

Hernando también ha defendido que con el 'Brexit' se "abre una oportunidad" para que "Gibraltar se acerque a una situación de cosoberanía" porque, como colonia británica, quedará fuera de la UE cuando Reino Unido salga, a pesar de que la mayoría de gibraltareños votaron a favor de la permanencia. "Si usted se va, se va, y si no quiere irse tome las decisiones que tenga que tomar", ha añadido.