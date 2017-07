Gobierno y oposición se enzarzan por la aprobación del Presupuesto

La disputa política en Gibraltar vive uno de los momentos más amargos de los últimos años después de que el partido en la oposición, el GSD de Daniel Feetham, votara por primera vez en la historia en contra de la aprobación en el Parlamento del Presupuesto del Gobierno formado por laboristas y liberales. Tanto es así que el Ejecutivo de Fabián Picardo afirmó ayer que, desde el 1 de julio, ha realizado "todos los pagos" y proporciona "todos los servicios" gubernamentales gracias "exclusivamente al voto de los parlamentarios del GSLP y el Partido Liberal", así como de la independiente Marlene Hassan Nahon y el socialdemócrata Lawrence Llamas, quien contradijo la disciplina de partido y votó a favor del Presupuesto. "El resto del GSD", acusó el Gobierno gibraltareño, bajo las directrices de Daniel Feetham y siguiendo el consejo de Roy Clinton, votó a favor de detener todos los pagos y detener todos los servicios gubernamentales".

Picardo se pronunció con dureza contra la oposición. "En este año fiscal, todos los servicios de salud, todos los servicios educativos y todos los servicios de aplicación de la ley continúan, por primera vez en la historia de Gibraltar, como resultado de la mayoría gubernamental en el Parlamento", dijo. "Sólo el hecho de mantener nuestra central eléctrica en funcionamiento ahora es gracias a la coalición en el GSLP y los liberales, así como Hassan Nahon y Llamas. "Por lo tanto, ya no es posible hablar de los servicios públicos financiados por el Parlamento, como ha sido tradicionalmente el caso en nuestra historia desde la posguerra". "La irresponsabilidad política de Clinton ha perseguido a Feetham y una parte del GSD y será vista por todo el mundo en Gibraltar como lo que es, una tontería auto-indulgente, puntiaguda que no sirve a propósito alguno", continuó. "El mismo Sir Peter Caruana, en 2014, explicó la tradición en Gibraltar de que la oposición vote a favor del Presupuesto 'a fin de no privar al Gobierno de ingresos y de la financiación del sueldo de los empleados". Picardo entiende que el voto del GSD la semana pasada es por lo tanto una votación para conseguir lo contrario y se ha roto esa tradición por primera vez en nuestra historia de la posguerra. Todo el mundo ve la irresponsabilidad y la innecesaria confrontación adicional que esa posición ha creado", explicó. "Pero cada funcionario público, trabajador del sector público y ciudadano, ahora sabe que su salario y nuestros servicios este año, no son gracias al GSD. ¡Qué lástima ver esas payasadas infantiles en un debate tan importante en Nuestro Parlamento!".

El GSD acusó al ministro principal de haber tenido una reacción alarmista a raíz de su decisión de votar en contra del Presupuesto. El ministro en la sombra de Finanzas Públicas y el líder adjunto del GSD, Roy Clinton, recordó que la mayoría absoluta del Gobierno en el Parlamento significa que no requiere ningún voto de la oposición para aprobar el presupuesto y la deuda total de 1,2 mil millones de libras requería que la oposición tuviera una reacción fuerte". Clinton afirmó que el tono del ministro jefe en su respuesta al presupuesto es de mal gusto y una falta de respeto, y lo acusa de la peor clase de alarmismo originando imágenes de cierre de escuelas, personas que mueren y cierre de hospitales cierre, sólo porque la oposición GSD ejerció su derecho parlamentario de oponerse a sus números.

El socialdemócrata considera que si el Gobierno estaba realmente interesado en asegurar el apoyo del partido en la oposición durante el debate del Presupuesto, debería haber proporcionado a sus integrantes toda la información financiera necesaria sobre las sociedades de Gobierno, el endeudamiento y el gasto indirecto.