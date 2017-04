El Gobierno coloca cámaras para controlar la velocidadUn estudio desvela que ningún mono del Peñón padece pian

El Gobierno de Gibraltar anunció ayer la puesta en marcha de un sistema de cámaras para controlar la velocidad de los coches en varios puntos del Peñón.

Las estadísticas muestran que los límites de velocidad se superan constantemente en muchas carreteras en Gibraltar, con áreas de especial incidencia como las carreteras de Devil´s Tower Road, Rosia Road y Europa Advance Road, entre otras. Como parte del Plan Sostenible de Tráfico, Transporte y Estacionamiento, el Gobierno de Gibraltar ya ha puesto en marcha algunas medidas de gestión de la velocidad por medio de señales electrónicas de visualización.

Estas han sido instaladas en varios puntos calientes donde se registra un exceso de velocidad.Junto con esta iniciativa, recientemente se han pintado señales de acercamiento a las cámaras de velocidad para alertar aún más a los usuarios de la máxima permitida.

A partir de ayer, el Gobierno introduce además cámaras para el control de la velocidad. Se trata de dispositivos fijos que se han configurado, como una primera fase piloto, en Devil's Tower Road, Europa Advance Road y Rosia Road. Estas cámaras fijas complementarán a los dispositivos móviles actualmente utilizados por la Royal Gibraltar Police (RGP). Además pondrá en marcha una campaña de sensibilización.

Los resultados de un proyecto de investigación internacional a gran escala sobre enfermedades en macacos en libertad y en cautividad se acaban de publicar en Journal of Emerging Infectious Diseases. Es un trabajo de colaboración entre varios científicos que incluye a John Cortés, ministro de Medio Ambiente del Gobierno de Gibraltar, como uno de sus autores. El artículo, llamado Survey of Treponemal Infections in Free-Ranging and Captive Macaques, 1999-2012, analiza datos procedentes de todo el mundo sobre el estudio de la prevalencia del pian. El pian es una enfermedad tropical endémica, caracterizada por producir lesiones cutáneas y de los huesos y causada por la infección de la bacteria Treponema pallidum. Se analizaron 124 ejemplares de macacos de Gibraltar de un total de 734 y ninguno estaba infectado.

Entre los órganos de investigación internacionales que participan en este proyecto están la Universidad de Washington, la Universidad Udayana (Bali), la Universidad de Kent (Canterbury), la Escuela de Medicina Tropical de Londres, la Universidad de Toronto (Scarborough) y el Centro Alemán de Primates de Gotinga. La parte de la investigación que concierne a Gibraltar fue llevada a cabo con el auspicio del Equipo de Macacos de Gibraltar (Gibraltar Macaque Team).