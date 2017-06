El Gobierno de Gibraltar descarta crear un Comité de Cuentas Públicas

El Gobierno de Gibraltar descartó ayer la creación de un Comité de Cuentas Públicas, tal y como le reclamó la oposición después de que la Asociación Parlamentaria de la Commonwealth advirtiera que el Parlamento gibraltareño es el único de la Mancomunidad de Naciones que no lo tiene.

El Ejecutivo gibraltareño entiende que el Comité de Cuentas Públicas es innecesario y sería ineficaz. De hecho, recuerda al GSD que la Comisión de Gibraltar para la Reforma Democrática y Parlamentaria, encabezada por Adolfo Canepa, y que incluía al presidente de los socialdemócratas, Daniel Feetham, así como a ministros del citado partido y a dos miembros del desaparecido AACR, decidió en 2013 que no había necesidad de un comité de cuentas en Gibraltar.

El propio GSD pidió al Gobierno hace unos días que reconsiderara la creación del Comité y que la "vergüenza" que supuso la llamada de atención de la Asociación Parlamentaria de la Commonwealth se podría haber evitado si el Ejecutivo no hubiera rechazado en octubre una moción, presentada por líder adjunto Roy Clinton, pidiendo que se pusiera en marcha un comité de este tipo. Fue Lord Foulkes, vicepresidente de la Asociación Parlamentaria de la Commonwealth, quien dijo a finales del mes pasado durante su estancia en el Peñón que el Parlamento de Gibraltar era el único representado en la reunión que no tiene un Comité de Cuentas Públicas.

El ministro principal, Fabián Picardo, afirmó ayer que "las finanzas públicas de Gibraltar son saludables. La deuda pública ha descendido cada año con la actual administración, y sigue cayendo. Hemos asegurado la inversión a largo plazo en Gibraltar a través de empresas estatales, que proporcionan seguridad en un entorno económico post-Brexit. Estoy seguro de que podré declarar un superávit muy saludable en nuestras finanzas públicas durante el Presupuesto de este año".

Continúa diciendo el líder socialista gibraltareño que la ciega voluntad del miembro de la oposición Roy Clinton, de perseguir el modelo único para el Parlamento del Peñón, muestra que no entiende que la fuerza central de Gibraltar es la flexibilidad y el dinamismo del "enfoque para el buen gobierno". "Lo que puede ser la mejor práctica en otra jurisdicción, no significa necesariamente que se tenga que aplicar en Gibraltar. No podemos tener los mismos sistemas en Gibraltar con 17 parlamentarios y cuatro mil trabajadores del sector público, que lo que se aplica en el Reino Unido con cientos de miles de trabajadores del sector público. Un Comité de Cuentas Públicas sería como celebrar la fase de comité del Presupuesto todos los días de cada año y llevaría a Gibraltar al bloqueo, algo a lo que sólo nuestros enemigos comunes darían la bienvenida", continuó. "Si bien es crucial entender lo que funciona bien para los demás, también debemos entender cómo adaptar procedimientos para servir mejor a nuestra propia comunidad. Es por eso que si estamos en el gobierno o en la oposición, no estaremos de acuerdo con un Comité de Cuentas Públicas, aunque hacemos todas nuestras cuentas de forma pública y abierta al escrutinio como nunca antes se había hecho", argumentó. "Así, el Gobierno al que dirijo, lleva a cabo más información financiera pública y accesible online a todos los ciudadanos, que cualquier otro en la historia de Gibraltar. La oposición ni siquiera tiene que pedir información, la publicamos automáticamente cada mes", insistió.

"Un buen ejemplo de ello es la introducción por este Gobierno de reuniones en el Parlamento, abiertas al público, televisadas y transmitidas en directo e insertadas de forma permanente para el registro público en el Hansard (Boletín Oficial). Esto también significa que hay más oportunidades que nunca para que la oposición formule preguntas en el Parlamento y de que el Gobierno responda a su escrutinio. Adoptar el debate democrático y ser dinámico en nuestro enfoque en la forma de gobernar ha demostrado que es la base y la única fuerza de Gibraltar".