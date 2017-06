Gibraltar permite optar a las parejas de mujeres a la fecundación in vitro

La Autoridad Sanitaria de Gibraltar ha aprobado una modificación a su Política de Fecundación In Vitro (FIV) para que las parejas de mujeres tengan las mismas condiciones que se aplican a las parejas heterosexuales. La decisión fue adoptada por el Consejo de GHA en su última reunión.

En todos los casos, el tratamiento de FIV debe ser recomendado por un ginecólogo consultor con experiencia en el manejo de casos de infertilidad, al que la pareja haya sido derivada por el médico de familia. El procedimiento también tiene que ser estar respaldado por un segundo médico especializado en este campo.

Esta política es aplicable a todas las personas que soliciten tratamiento, las cuales están sujetas a cumplir una serie de criterios: La persona que recibe el FIV debe tener entre 23 y 42 años, mientras que el otro compañero o ya compañera no debe ser mayor de 55; la pareja también debe tener un diagnóstico de infertilidad; no pueden ser fumadores durante el tratamiento y en el caso de la receptora debe haber dejado de fumar al menos seis meses antes del mismo.

La GHA también tiene en cuentra otras circunstancias de la pareja solicitante del FIV como su historial médico, si ha habido casos de violencia doméstica o maltrato infantil en el seno familiar, abuso de alcohol, antecedentes penales y factores psicológicos y sociales destacables. El hecho de tener niños adoptados no afecta a la elegibilidad de los futuros progenitores.

El ministro de Salud, Atención y Justicia, Neil F. Costa, expresó su satisfacción por la iniciativa de la GHA: "Me complace observar que la junta de la GHA ha modificado la política de FIV para que ahora esté disponible no solo para las parejas heterosexuales, sino también para las parejas del mismo sexo. Esta técnica científica ayuda a muchas parejas que en circunstancias normales no pueden tener hijos a cumplir con su deseo de ser padres. Como progresistas, estamos seguros de que se trata de una iniciativa positiva a los servicios prestados por la GHA a toda la comunidad". "Deseo agradecer a mi predecesor, el ministro Juan Cortés, por haber abordado esta importante cuestión de igualdad durante su mandato como ministro de Salud. Es correcto que, en interés de la igualdad, el tratamiento de la FIV en la GHA esté disponible ahora a parejas del mismo sexo también", concluyó.