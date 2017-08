Gibraltar estará en el adelanto del multijugador de Call of Duty: WWII

Gibraltar será el escenario de un mapa del modo multijugador de Call of Duty: WWII y estará disponible en la beta cerrada que comenzará el 25 de agosto en PlayStation 4 y el 1 de septiembre en Xbox One y PS4. Así lo confirmaron ayer las compañías Activision y Sledgehammer Games, a través de Game Informer, donde a lo largo de este mes irán revelando nuevos detalles del Call of Duty que promete devolver la famosa saga de disparo en primera persona a sus orígenes, a la vez que reinventa su modo multijugador.

El mapa de Gibraltar situará a los jugadores en una fortaleza que se encuentra cerca de una costa, donde aparecerá el equipo enemigo, por lo que habrá puntos de combate estratégicos. No se sabe en qué listas de juego multijugador aparecerá el mapa o si estará disponible en el nuevo modo Guerra.

En un vídeo hecho público por Game Informer se ven ya escenas tomadas en el mapa de Gibraltar. En éstos podemos ver la batería de la Princesa Caroline y otras localizaciones de la zona superior de la Roca.

El pasado mes de abril, Michael Condrey, fundador de Sledgehammer Games y su máximo responsable, apareció en un vídeo colgado en la cuenta de Twitter en el que se dirigía a los millones de seguidores de Call of Duty desde lo que definió como "un lugar secreto". Éste no era otro que los restos de una histórica batería de la Segunda Guerra Mundial en la zona alta de la Roca, donde se encuentra la estación del teleférico, denominada Signal Hill Battery. Ahora, la GBC identifica el lugar que aparece en el juego como la Princess Caroline's Battery.

El nuevo Call of Duty saldrá a la venta el 3 de noviembre. Es la que más expectativas ha creado de los últimos años porque supondrá un regreso a sus orígenes -el conflicto desarrollado entre 1939 y 1945- tras unos intentos futuristas que no han acabado de convencer a sus seguidores. Antes de la salida del juego, los que lo han reservado podrán disfrutar de un adelanto (la beta) descargable que contará con dos fases: una primera del 25 al 28 de agosto en PS4 y una segunda del 1 al 4 de septiembre en PS4 y Xbox One.