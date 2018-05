"No quiero en Gibraltar nadie que venga a estar escondido de la Hacienda española"

El currículum de Fabian Picardo (Gibraltar, 1972) es similar a los de otros ministros principales del Peñón: abogado, estudió en Oxford; político litigante e inteligente; usuario habitual de un español de doble acento andaluz y británico, y en su caso, laborista y seguidor del Liverpool. Antes de comenzar la entrevista es necesario explicar algunos detalles sobre el Brexit. El Reino Unido y la UE aún no han firmado el acuerdo final, pero éste prevé un período transitorio antes del descuelgue definitivo, que iría desde marzo de 2019 -cuando sale de la Unión- a diciembre de 2020. Se trata de un colchón temporal para evitar un aterrizaje demasiado brusco. Otro detalle: en uno de sus mayores éxitos diplomáticos, España ha conseguido capacidad de veto para cualquier acuerdo entre Londres y Bruselas que afecte a Gibraltar. Y uno no menor: alrededor de 10.000 trabajadores pasan a diario a Gibraltar a trabajar desde La Línea. Hoy van de la Unión a la Unión. A partir del 29 de marzo de 2019 irán de la Unión a un tercer país.

-Ni en el Gobierno británico hay acuerdo sobre cómo proceder con el Brexit. ¿Es irreversible?

-No quisiera entrar en la esperanza de que no lo fuera, porque debo trabajar como si fuese irreversible, pero hay siempre posibilidades de que la Cámara de los Comunes adopte una postura de responsabilidad que todavía no ha tomado.

-Una vez que Reino Unido y Unión Europea hayan llegado al acuerdo definitivo, esto deberá pasar por los Comunes.

-Sí, y por la Cámara de los Lores.

-Curiosamente, son los lores quienes se muestra más levantiscos respecto al Brexit.

-La Cámara de los Lores contiene, hoy por hoy, a los mejores políticos de las últimas tres generaciones del Reino Unido. Ha demostrado una responsabilidad y un entendimiento de los temas que importan al Reino Unido, incluso más allá que a Gibraltar, y que están poniendo en cuestión todas aquellas cosas que se le dijo al público británico en la campaña del Brexit.

No es aceptable que haya presencia de Policía española dentro de la terminal que hay en Gibraltar"

-¿Tan mal van las negociaciones entre Reino Unido y España referidas a Gibraltar? Parece que hubo tres rondas de contactos, y que la última ha salido de mal modo, debido a ciertos detalles sobre uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar.

-No me creería nada de lo que he leído en los periódicos. No quiero entrar a valorar la realidad en detalle porque intentamos que lo que discutimos reperca en beneficio mutuo de Gibraltar, del Campo de Gibraltar, de España y del Reino Unido.

-¿Por qué es tan importante para Gibraltar que esté arropado por ese período transitorio?

-El período transitorio es importante para todos, para Gibraltar y el Reino Unido, pero también para el Campo de Gibraltar. Vamos a ver, Gibraltar se va de la Unión Europea, porque decidimos seguir con el Reino Unido. Se nos ha planteado la posibilidad de mantenernos en la Unión, pero es una opción que no vamos a elegir.Vamos a salir el 29 de marzo de 2019, pero no es posible hacer todo lo que tenemos que hacer para que los ciudadanos y los negocios tengan un aterrizaje suave, porque tenemos que separar los vínculos que nos han unido durante 46 años y eso tardará. El período de transición es importante, porque es el aterrizaje suave para los ciudadanos.

-¿Y esto es lo que España puede impedir?

-Vamos a ver, supongo que todos podemos boicotear muchas cosas, pero ése es el proceso que España dice, que yo no acepto: tener el derecho, que a mi me parece necio, de intentar que Gibraltar no forme parte del período transitorio.

-España sostiene que tiene la capacidad de veto, y está recogido así en una de las recomendaciones del Consejo Europeo para la negociación.

-Eso se puede presentar de muchas maneras, también es verdad que España tiene un veto absoluto en cualquier materia sobre el Reino Unido que afecte a la Unión Europea por cualquier otro tema, como lo tiene cualquier otra nación. España lo que ha pedido es tener un veto separado en relación a Gibraltar. Ese veto no existe. Ese veto es parte de lo que pone sobre la mesa de negociación la Unión Europea, es una posición negociadora, no es otra cosa. No me parece procedente que mi vecino, que es un gigante, que es la cuarta economía de la Unión, piense que necesite tener un veto para poder hablar de la jurisdicción más proeuropea y más pequeña de todo el continente.

-¿Cuál es el problema de verdad para que esto esté atascado? España no renuncia a la soberanía, pero sostiene que esta negociación no trata de eso, sino de otros temas. ¿Qué le pasa entonces a Gibraltar?

-Si uno dice yo no entro en la soberanía, pero luego me pide cosas que son ingredientes básicos de mi soberanía, pues estaría afectado. Eso no vale.

-¿Y qué pide España que pueda inferir en la soberanía? ¿Algunos usos sobre la terminal del aeropuerto en la parte gibraltareña?

No quiero comentar los detalles, porque debemos tener ambas partes espacio para llegar a soluciones positivas. Soy optimista por naturaleza, y si me encuentro con obstáculos, prefiero rodearlo, no me doy por vencido.

-Puedo entender que usted, o el Reino Unido, está negociando...

-Lo has dicho bien la primera vez... Sólo Gibraltar puede determinar asuntos, constitucionalmente, de nuestra competencia.

-Bueno, entremos al detalle. ¿Qué problema hay para el uso conjunto del aeropuerto?

-El aeropuerto es el de Gibraltar. Bajo los Acuerdos de Córdoba, a Gibraltar se le requiere que construya una nueva terminal y, para que tenga agilidad logística, se pide también que construya un túnel para el paso de vehículos debajo de la pista. Gibraltar cumple con eso, porque el señor Peter Caruana dijo que hay que cumplir con todo el acuerdo, no sólo con lo que interese a Gibraltar. La terminal está construida, ha costado 84 millones de libras, y el túnel va por 60 millones. Reino Unido cumple y sigue pagando las pensiones de los trabajadores españoles que habían trabajado aquí antes del cierre de la frontera, unos 140 millones de libras ya. España es la que incumple los Acuerdos de Córdoba. ¿Es posible sentarte a negociar de nuevo el mismo tema, cuando a Gibraltar le ha costado cumplir con su parte?

-¿Y por qué no?

-Sería la peor negociación de la historia del mundo. Creo que es procedente pedir a la otra parte que cumpla con su parte del trato.

-A España lo que le correspondía es construir una terminal pegada a a la vuestra, pero en la zona de la Línea.

-Bueno, lo primero que debe hacer es construir una entrada, ¿no?

-¿Y no quiere construirla?

-No quiero entrar en esos detalles. Pero sí te digo que Gibraltar siempre ha tenido muy claro cuáles son las líneas rojas en relación al aeropuerto, si no se traspasan, negociamos todo. Pero no es aceptable que haya presencia de fuerzas policiales españolas dentro de la terminal existente de Gibraltar.

-¿Y si la Policía española permanece en su parte de terminal?

-Sería plenamente aceptable. Si hubiese una implicación Schengen en el aeropuerto y esa implicación requiriera que hubiese presencia de autoridades de Schengen en esa terminal de Gibraltar, hay muchas autoridades Schengen sin reclamaciones sobre Gibraltar o que fueran neutrales.

-¿Policías de otro país?

-Por ejemplo, de uno o de todos los países de la Unión. O incluso que se delegase la autoridad Schengen a los agentes gibraltareños para este caso, ellos están plenamente capacitados. Y entonces el aeropuerto podría ser un motor económico para toda la zona, que hoy no lo es. Por parte del contribuyente gibraltareño se ha invertido muchísimo dinero, una quinta o cuarta parte de todos los ingresos de Gibraltar en esa terminal. Creo que ese aeropuerto es parte de la solución al problema económico del Campo de Gibraltar, es una parte de la alternativa a la narcoeconomía de la zona, que me preocupa mucho. Tanto como alguien de la zona.

-¿Le preocupa eso también aquí dentro?

-Muchísimo. Gibraltar, hoy por hoy, no tiene ese problema, pero seamos justos con la historia: lo padecimos hace 25 años. Y lo que se hizo fue prohibir las narcolanchas. Veo que el Gobierno español quiere hacerlo. Lo aplaudo. Es una buena decisión y pido, con todo el respeto, que se implemente lo antes posible. Gibraltar es vecino del Campo, lo que es malo para el Campo es malo para Gibraltar

-Los narcos no salen de Gibraltar...

-Ni salen ni entran.

-¿Y los contrabandistas de tabaco?

-Supongo que los que vienen de Ceuta salen de Ceuta. Pero vamos a analizar esto. El que intenta contrabandear con tabaco de Gibraltar, y es verdad que lo hace, porque hay un mercado ilegítimo como hay uno legítimo, supongo que sale de Gibraltar. El que lo hace desde Ceuta, Canarias o Andorra, lo hará desde Ceuta, Canarias y Andorra. Pero los datos de KPMG que mide esto en el llamado Proyecto Sol indican que sale más tabaco contrabandeado desde España a otros países que el que entra en España. Salen 2,63 billones de cigarrillos a Francia y a Reino Unido.

Si no hay periodo transitorio para Gibraltar, a quienes se perjudica es a los trabajadores"

-También es cierto que Gibraltar compra una cantidad de tabaco tan alta que es imposible que sea para consumo propio.

-Si tenemos medio millón de turistas que entran en cruceros y otro medio millón que entra en avión, y nueve o diez que entran por la frontera, tenemos once millones de turistas al año. No son sólo los habitantes de Gibraltar los que constituyen el mercado legítimo. Supongo que en Sevilla se comprará tabaco para los vecinos y para los turistas que pasan por allí.

-¿Gibraltar aceptaría poner el precio del tabaco como en España?

-Gibraltar ha subido el precio un 134%, pero ningún país europeo le pone el precio del vecino. Siempre vamos a defender nuestro derecho a marcar la fiscalidad. Vamos, aunque el precio aquí es casi el mismo que en Ceuta y Melilla. Y más caro que en Andorra. ¿Es relevante, no?

-Ustedes sostienen que no hay problemas por la transparencia fiscal en Gibraltar.

-Gibraltar tiene acuerdo de intercambio de datos con Estados Unidos, con Alemania, con Francia, con las principales economías del mundo. Y con todos los estados de la Unión Europea porque hay una directriz. España fue uno de los primeros cuatro Estados con los que compartimos datos gracias a esa directriz. Hay plena transparencia fiscal entre España y Gibraltar, y me implico en que eso siga siendo así, aunque no esté vigente ya esa directriz. No quiero que haya en Gibraltar ni una sola persona física o jurídica que venga a estar escondida de la Hacienda española. En 2013 y 2015 le escribí al ministro Montoro para ofrecerle intercambio pleno, incluso que pudiesen venir oficiales fiscales españoles aquí para hablar con los nuestros, que establezcan una colaboración. Y no me contesta a las cartas. Es que antes ni nos solicitaban los requisitos. Ahora sí, esto ha cambiado.

-Bueno, quizás quieren pedirlo a través del Reino Unido.

-Pero sería una tontería jurídica, porque legalmente Reino Unido no tiene derecho a esa información. Sólo puede compartirla quien tiene el derecho.

-Quizás lo que no se entiende es qué es un gibraltareño, nos da la impresión de que son ingleses...

-Eso es como decirle a un escocés que es inglés. O a un gales. Somos británicos.

-Lo que quiero decir es que os consideráis un pueblo singular.

-Claro, somos un pueblo singular, homogéneo y vamos a seguir siéndolo.

-El problema peliagudo es el de los trabajadores.

-No es el asunto peliagudo, es el que requiere la máxima responsabilidad. Yo no quiero hacer nada que perjudique a los trabajadores en la frontera. Nada. Lo que deseo es que la relación con ellos sea la misma que ahora, entre socios, aunque nosotros ya no estemos en la Unión Europea. Aunque a veces España, no se ha comportado como un socio.

-Lo que parece tremendo, por ambas partes, es que los trabajadores terminen pagando por el Brexit si no hay un acuerdo.

-Para nada debe ser así.

El aeropuerto conjunto de Gibraltar es una de las alternativas a la 'narcoeconomía' de la zona"

-Pero hay un ministro de su gabinete que ha dado a entender que sin acuerdo, si no hay período transitorio para Gibraltar, los trabajadores saldrían perjudicados.

-No es así. Lo que dijo, y lo que se debe comprender es que, en ese momento, los trabajadores transfronterizos, sean españoles o alemanes que vengan a Gibraltar pierden, por arte de aquellos que nos han dejado fuera de ese período transitorio por ese supuesto veto, todos los derechos que estén bajo el acuerdo europeo. No es que el Gobierno de Gibraltar se los quite. Los tratados europeos prohíben que una persona sufra discriminación por razón de su nacionalidad; eso es un derecho vertical y horizontal. Eso significa que ningún Gobierno de la UE, de modo vertical, puede discriminar a un ciudadano por causa de nacionalidad. Ni ciudadanos ni empresas tampoco lo pueden hacer, eso es lo que significa la horizontalidad. De modo vertical no va a ocurrir nada, porque no lo voy a permitir, pero horizontalmente puede ocurrir inmediatamente. ¿Por qué querría España que eso ocurriese? ¿Por qué querría que Gibraltar no estuviese en el período transitorio? No es una amenaza, por favor, es un análisis jurídico de la realidad de lo que ocurriría.

-¿Qué fecha nos podemos dar para que lleguen a un acuerdo España y Reino Unido con Gibraltar?

-Sería contraproducente ponernos una fecha.

-Pero habrá un momento en que se enciendan las luces rojas.

-El gibraltareño es británico. Mientras Reino Unido esté en el período transitorio, el gibraltareño tiene los mismos derechos comunitarios que el resto de los británicos.

-España entiende que no, que los gibraltareños podrían estar fuera del período transitorio, aunque siga el Reino Unido.

-No, España lo que pretende es excluir al territorio y que en el territorio de Gibraltar no aplique el Tratado Europeo. Pero el gibraltareño no se ampara en el territorio, sino en que es británico, los afectados serían esos trabajadores transfronterizos que no son británicos. Por eso, si yo fuese linense o campogibraltareño y trabajase en Gibraltar, yo le preguntaría a mi Gobierno qué piensa que está consiguiendo con esta amenaza. Y si nos están amenazando, que nos lo digan claro también y den tranquilidad a muchas familias.