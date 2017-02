Gibraltar cree ilegal que España lo excluya de un acuerdo de aviación

Después de que el Ministerio de Exteriores español mostrara su oposición a la inclusión de Gibraltar en los acuerdos de aviación de la UE que se pondrán en marcha tras la salida de Reino Unido y del Peñón de la Unión Europea, el Gobierno de Fabián Picardo puso ayer de relieve que esta posición va en contra de los compromisos españoles de hace una década. "Es injusto culpar a Gibraltar por la actual situación de estancamiento que afecta a un número de expedientes de aviación de la UE", dijo Joseph García, viceministro principal de Gibraltar, en declaraciones a Gibraltar Chronicle. "Estas medidas están siendo bloqueados por España y no por Gibraltar", insistió.

En 2006, el entonces gobierno del PSOE aseguró que España iba a "... cesar en la búsqueda de la suspensión del aeropuerto de Gibraltar de todas aquellas medidas de la aviación de la UE aún no aprobadas". El compromiso se adquirió en una declaración ministerial con el Reino Unido y Gibraltar como parte del Acuerdo de Córdoba. El objetivo era permitir el uso del aeropuerto de la Roca para el beneficio socioeconómico de Gibraltar y el Campo de Gibraltar, recuerda el periódico. Desde entonces, Gibraltar se ha incluido en al menos cuatro regulaciones de la aviación de la UE que cubre áreas como la seguridad, las normas comunes para los servicios aéreos y la investigación de accidentes, así como las normas destinadas a mejorar el rendimiento y la sostenibilidad del sistema europeo de aviación.

Pero cuando llegó el PP al poder en 2011 y se retiró del foro trilateral, sino que también inviertió la política de España en la aviación. "La legislación de la UE sobre la aviación civil se aplica al aeropuerto de Gibraltar, en virtud de nuestras condiciones de adhesión a la Unión Europea y es España la que pretende socavar la situación jurídica mediante la promoción de la exclusión del aeropuerto de Gibraltar", dijo García, que entiende que esta "exclusión sería ilegal".

"Se aplicó la ley de la UE entre 2006 y 2011 hasta que un nuevo Gobierno español decidió no cumplir con lo que Madrid había firmado previamente hasta ese momento", agregó. "La culpa de la actual estancamiento, por tanto, recae directamente en España, y en particular con el PP, y no en Gibraltar o el Reino Unido", continuó García, que se explica así a raíz un informe de Financial Times que indicaba que la posición española sobre Gibraltar podría ser un obstáculo para las negociaciones en las que se acuerde un nuevo marco para la aviación entre el Reino Unido y la Unión Europea.

Gran Bretaña está analizando distintas opciones para asegurar la continuidad de las conexiones aéreas en la UE después de que se retire del bloque comunitario.

Estos incluyen el intento de mantenerse como miembro de la Zona Europea Común de Aviación (ZECA), lo que significaría que mantiene el pleno acceso, o la búsqueda de un acuerdo bilateral de cielos abiertos con la UE, que es probable que conlleve términos más restrictivos.

Ambas ofertas, sin embargo, requieren el apoyo unánime de todos los estados miembros de la UE, entre ellos España, que no contempla aceptar un acuerdo en el que se dé el aeropuerto de Gibraltar los mismos derechos que los aeropuertos continental del Reino Unido. Madrid defiende que el aeropuerto de Gibraltar está situado en un istmo español que fue usurpado ilegalmente y debe quedar fuera de los acuerdos de aviación de la UE.

García afirma que el Gobierno de Gibraltar era muy consciente de las posibles consecuencias de Brexit en el sector de la aviación, y la probabilidad de que España se oponga a la inclusión de Gibraltar en cualquier acuerdo futuro entre el Reino Unido y la UE en este sector. "Está claro que la decisión tomada en el Reino Unido para salir de la UE tendrá un impacto en las medidas de aviación de la UE, tanto para Gibraltar como para el propio Reino Unido", dijo. "La naturaleza y el alcance de este impacto depende de los detalles de las negociaciones de salida y de la nueva relación en materia de aviación entre el Reino Unido y la UE de cara al futuro". Reino Unido sostiene que no existe una base legal para excluir a Gibraltar de la legislación de aviación de la UE.

Un portavoz dijo que el gobierno británico estaba llevando a cabo una amplia gama de análisis de datos que cubren la totalidad de la economía del Reino Unido y que se detienen en más de 50 sectores, así como "transversales cuestiones reglamentarias".

"El Gobierno informará de su posición para las próximas negociaciones con nuestros socios de la UE", agregó el portavoz del Ejecutivo de May. "El Reino Unido está comprometido con la plena participación de Gibraltar mientras nos preparamos para las negociaciones para salir de la UE, para garantizar que sus prioridades se tienen en cuenta".