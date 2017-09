García Margallo insiste en que la propuesta de la cosoberanía "se tendrá que abrir paso"

El exministro español de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo afirmó ayer que la tesis de la cosoberanía de Gibraltar "se tendrá que abrir paso", pero para ello "hay que convencerlos (a los gibraltareños) de que es un buen negocio, de que lo que se les está ofreciendo les da unas oportunidades de negocio como no han tenido nunca". En una entrevista en Canal Sur, Margallo explicó que "si Gibraltar piensa en seguir formando parte de la Unión Europea, tener acceso al mercado interior o a la Unión Económica y Monetaria, un Estado miembro tiene que ejercitar sus relaciones Exteriores". "Lo que hemos propuesto es que seamos los dos, Gran Bretaña y España", apostilló.

Margallo explicó que sería una cosoberanía sobre relaciones exteriores, "en Defensa hay una base de la OTAN ahí, y con Rota se puede crear una base muy importante, y sobre inmigración, porque pasa a ser frontera". "Todo el resto, le correspondería decidirlo a los gibraltareños, que está previsto en la Constitución Española en el artículo 144, con la doble nacionalidad", señaló.

Asimismo, habló de un desarrollo industrial para la comarca e incluso Ceuta. Sería "una zona económica especial, con régimen fiscal especial propio, para, aprovechando el Corredor Mediterráneo, competir con Rotterdam y con grandes puertos europeos".

En cuanto a su relación con el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, desveló que habló "con gibraltareños que tenían una gran influencia en él y se llegó a concertar una entrevista, pero luego temió que se pudiese filtrar a los medios y no se hizo". No obstante, dijo, "las conversaciones están" y que "hay mucha gente hablando". Picardo matizó la anécdota de la entrevista: "Actualmente, al igual que en aquel momento, creo que todos en el Peñón consideran que (García Margallo) erró completamente con su enfoque respecto del pueblo de Gibraltar", dijo. "Realizó esta petición para un encuentro personal, a pesar de sus declaraciones públicas en las que afirmaba que solo mantendría reuniones sobre Gibraltar si éstas eran bilaterales con el Reino Unido o se enmarcaban en el contexto de un Foro Cuadrilateral que incluyese a la Junta". Picardo afirma que contestó "que solo estaría dispuesto a celebrar una reunión para conversar sobre asuntos no relacionados con la soberanía y que la reunión no fuese secreta". "Tras esta respuesta, no recibí ninguna noticia más al respecto", concluyó.