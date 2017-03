Fabián Picardo se confiesa "razonablemente optimista" y sin "miedo" al proceso de salida

El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, se mostró ayer "razonablemente optimista" ante las consecuencias que el Brexit tendrá en la colonia y expresó su compromiso con que el paso fluido por la Verja. Así lo hizo en su discurso ante el Parlamento gibraltareño tras la invocación del artículo 50 del Tratado de Lisboa. "Es el día en el que nos embarcamos en un proceso que no elegimos pero del que estamos convencidos que tendrá éxito", explicó Picardo.

"Desarrollaremos un Gibraltar global, británico y próspero que mire fuera de la Unión Europea, y que además viva en paz con sus vecinos", aseveró el ministro principal en su discurso. Picardo manifestó que el proceso no les produce "miedo" y que la soberanía del Peñón "no está en juego porque no habrá un eslabón débil en el Brexit", aunque para Gibraltar, donde más del noventa de la población votó en contra de la salida, ayer fue un día "triste".

Picardo habló también de que se abre un tiempo de "optimismo y esperanza" y aseguró que el 90% de sus negocios en el ámbito financiero tienen como mercado al Reino Unido.

Sobre las relaciones con España, Picardo apuntó que "es hora de trabajar para proporcionar soluciones que funcionen para los trabajadores que cruzan las fronteras, los turistas que generan un gran número de sus empleos y los escolares", además de insistir en que la colonia británica, que aporta la cuarta parte del PIB del Campo de Gibraltar, puede seguir siendo un "motor económico" para la zona.

"Trabajaremos para evitar cualquier molestia a todos los ciudadanos, en particular a aquellos que tengan que cruzar la frontera por trabajo o por cualquier otro motivo", insistió el ministro principal, que dijo que ayer mismo Londres reiteró su compromiso con el "doble bloqueo" a la negociación de la soberanía compartida con el Gobierno de España.