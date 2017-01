Fabian Picardo: "Gibraltar ya está en un 'Brexit' duro"

El Brexit duro no es novedad para Gibraltar. Según el ministro principal, Fabian Picardo, el Peñón "ya está en un Brexit duro", ya que "tenemos una frontera donde no hay libre movimiento de mercancías", por lo que esa parte del anuncio de May no le afecta especialmente.

Picardo hacía esa referencia en rueda de prensa poco antes de que se produjese el discurso de la primera ministra. A preguntas de los periodistas, afirmaba que "es importante que tengamos muy claro lo que queremos conseguir cuando el Brexit se haga efectivo". En este sentido, apuntó a "cosas que son de interés común y preocupación mutua para el Campo de Gibraltar, España, Reino Unido y Gibraltar", como es el "libre movimiento" de las personas por la frontera, tanto para los trabajadores españoles como para los gibraltareños que quieren seguir pasando a la comarca campogibraltareña. "Y que Gibraltar pueda seguir siendo un motor económico para toda la zona", concluyó.

Tras el discurso, el gobierno gibraltareño emitió un comunicado en el que consideró que los objetivos del Reino Unido presentados por May "no cogerán a nadie por sorpresa, en función de lo expuesto a lo largo de los últimos seis meses por distintos miembros del Gobierno del Reino Unido".

"En Gibraltar, el Gobierno ya ha realizado un análisis detallado del impacto del Brexit en cada área del Gobierno, incluyendo el sector privado. Este análisis abarca cualquier eventualidad. Por tanto, Gibraltar estará bien preparada para afrontar cualquier reto que plantee" la salida de la UE, remarcó en un comunicado de prensa.

El gobierno gibraltareño destacó como positivo que entre los objetivos del Reino Unido se incluya la negociación de cláusulas de transición, que permitirían una implementación gradual del proceso de salida. "Esto significa que es posible (sujeto a una negociación más exhaustiva) que el proceso de implementación se amplíe, en la práctica, en algunos aspectos, de manera que éstos permanecerían intactos durante un mayor periodo de tiempo. Esta propuesta daría una mayor seguridad a las empresas", aseguró.

Entretanto, el Gobierno de Gibraltar sigue con su "compromiso positivo" con el Gobierno del Reino Unido, de modo que "las necesidades y preocupaciones de Gibraltar se entiendan plenamente a medida que surjan".

El ministro principal y el viceministro principal, Joseph García, viajarán hoy a Londres para hablar en profundidad con el Gobierno del Reino Unido sobre ciertos temas, entre los que se incluye el proceso de salida de la UE. Les acompañarán el fiscal general, Michael Llamas, y el representante del Gobierno en el Reino Unido, Dominique Searle.

Durante la visita a Londres, Picardo realizará varias presentaciones sobre Gibraltar, que ayudarán a la siga la difusión general de los temas que interesan en el Peñón. En este sentido, resaltó que "estamos viendo que existen muchas soluciones positivas a las preocupaciones que pueden surgir sobre el Brexit, y está claro que Gibraltar seguirá haciéndolo bien en el futuro, ya que hemos entendido los posibles obstáculos y nos hemos preparado para sortearlos. El trabajo que hemos realizado y que seguimos haciendo nos es de gran utilidad, al tiempo que nos adentramos en la parte final del ejercicio de preparación para la puesta en marcha del artículo 50".