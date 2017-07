Exteriores ve positivo el periodo de libre circulación tras el 'Brexit'

El secretario de Estado para la Unión Europea UE, Jorge Toledo, considera que es "relativamente positivo" que Reino Unido haya anunciado su intención de que haya un periodo transitorio en la libre circulación de trabajadores de la Unión Europea en Reino Unido con motivo del Brexit.

En opinión de Toledo es "mucho más fácil negociar algo tan importante como el Brexit con una amplia mayoría parlamentaria, que es evidente que Theresa May ya no tiene". Por ello, apuntó que May "tendrá que asegurarse que tiene detrás el respaldo de la mayoría parlamentaria y en eso están".

Bruselas insiste en que el TJUE sea el garante de los derechos

Además, cree que la falta de mayoría absoluta "probablemente explica que los responsables británicos todavía no tengan una posición definida en algunos de los temas importantes, en especial con el arreglo financiero".

Por su parte, el grupo de seguimiento del Brexit del Parlamento Europeo, encabezado por Guy Verhofstadt, insistió ayer en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sea el garante de los derechos de los ciudadanos europeos instalados en el Reino Unido y de los británicos residentes en la UE.

Los eurodiputados del grupo se reunieron ayer con el negociador comunitario del Brexit, Michel Barnier, tras la última ronda de negociaciones que tuvo lugar en la semana del 20 de julio en Bruselas.

"El Parlamento Europeo quiere que el acuerdo de salida sea ley hasta el final, y ello incluye un mecanismo por el que el TJUE tenga total competencia y jurisdicción", dijo Verhofstadt en un comunicado.

Para los representantes de la Eurocámara, que tendrá que dar luz verde al acuerdo de salida, "es vital salvaguardar concretamente derechos como la reunificación familiar, el acceso a la salud, el sufragio en las elecciones locales, la movilidad de las pensiones o la normativa sobre la residencia permanente".