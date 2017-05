La Eurocámara marca los derechos de los ciudadanos como su línea roja

La Eurocámara vetará la aplicación de cualquier acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido tras el Brexit en el que no se mantengan los derechos de los ciudadanos europeos y británicos en ambos territorios. Así lo advirtió ayer el negociador jefe del Parlamento Europeo para la salida del Reino Unido y Gibraltar del club comunitario, Guy Verhofstadt, en un disparo de advertencia al gobierno de Theresa May que recoge, entre otros, el periódico The Guardian.

Verhofstadt dijo que los eurodiputados bloquearán cualquier acuerdo del Brexit que no ofrezca una protección adecuada para los 3,5 millones de ciudadanos de la UE en el Reino Unido y 1,2 millones de británicos en Europa. Estos derechos son pues un factor crucial para determinar si el Parlamento da su consentimiento, avisó. "Nunca vamos a dar nuestro consentimiento si las cuestiones de derechos de los ciudadanos, en ambos lados, no son abordadas de manera satisfactoria".

Verhofstadt intervino en una sesión especial en el Parlamento Europeo el jueves para examinar el campo legal y político frente a los 4,7 millones de personas que se verán afectadas por la salida del Reino Unido y de Gibraltar de la UE. Aunque Verhofstadt no estará en la mesa de negociación del Brexit, el derecho de veto del Parlamento es un instrumento poderoso, contundente, que dijo que esperaba utilizar para influir en el resultado.

Verhofstadt hizo hincapié en que la Eurocámara ejercerá "la presión necesaria" durante la negociación e instó a los líderes de la UE a plantearse en dar privilegios especiales -tales como derechos de residencia, derecho al voto en las elecciones europeas y protección consular- a los británicos después Brexit.

Las propuestas del Parlamento Europeo están redactadas en un lenguaje más cauteloso que el utilizado por Verhofstadt, que habló de una especie de "ciudadanía asociada" para los británicos que estaría "sobre la mesa" durante las conversaciones del Brexit. Esa idea cayó como un jarro de agua fría sobre los estados miembros de la UE. Diplomáticos dijeron que la idea parece imposible legalmente y políticamente invendible.

Verhofstadt reconoció que "no es un tema fácil", ya que el apetito por el cambio del tratado de la UE "no era tan grande", pero llamó a los legisladores a estudiar las opciones.

"Lo que podríamos hacer es prever y ofrecer, como parte del futuro acuerdo, una posibilidad para los ciudadanos del Reino Unido que han perdido su ciudadanía ... ciertas ventajas, privilegios, un tratamiento especial. Se puede hacer? ... Hemos pedido un documento conceptual para examinar eso".

Durante la audiencia tomó la palabra Leona Bashow, abogada experta en inmigración de Manchester, quien pidió a los eurodiputados que preserven los derechos de ciudadanía de la UE de todos los ciudadanos británicos. "Existe el deber de proteger a todos los ciudadanos de la UE dentro de los estados miembros, incluidos todos los ciudadanos británicos que viven en el Reino Unido, que ahora se enfrentan a la pérdida involuntaria de su ciudadanía europea", dijo. Bashow había sido invitada a dirigirse a los diputados tras una petición al Parlamento para proteger los derechos de los ciudadanos británicos, un texto que escribió en un 'momento apasionado' después del referéndum, dijo. "Al principio lo hice para ver si esto se podría evitar, pero ahora es más para conseguir una buena oferta en el momento de irnos", dijo.

Un reciente informe de la comisión de asuntos constitucionales del Parlamento Europeo concluyó que los ciudadanos del Reino Unido no tienen derecho a mantener a la ciudadanía de la UE después Brexit.