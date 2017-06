España insiste ante la ONU en una negociación con Reino Unido

España insistió ayer en Naciones Unidas en la necesidad de entablar una negociación bilateral con el Reino Unido sobre Gibraltar y subrayó que ésa es la única vía posible para poner fin a la disputa.

"No cabe otra solución al contencioso de Gibraltar que un proceso de descolonización negociado entre España y el Reino Unido en los términos que ha establecido Naciones Unidas", dijo la diplomática Francisca Pedrós, que representó a España en una reunión del comité de Descolonización de la ONU.

El ministro principal alerta de los efectos de una Verja cerrada y cuestiona al comité

Pedrós recordó que la propia organización lleva muchos años pidiendo ese proceso de diálogo para poner fin a "una situación colonial anacrónica", y aseguró que España únicamente pide "el cumplimiento cabal" de lo dispuesto por Naciones Unidas en sus pronunciamientos sobre la cuestión.

"España ha invitado repetidamente al Reino Unido, un país amigo, socio y aliado, a que cumpla el mandato de Naciones Unidas y negocie sobre Gibraltar en los términos que las propias Naciones Unidas establecen", reiteró.

Según la diplomática, España "permanece abierta al diálogo" y "buena prueba de ello" es su propuesta para negociar un régimen de cosoberanía, sin que ello suponga "renunciar" a su reclamación para llegar a una solución definitiva.

El Gobierno español presentó el pasado año esa idea como una fórmula para resolver los problemas ya existentes y los que pueden derivarse de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

En contra de la propuesta se pronunció ayer nuevamente el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, quien participó en la reunión y dijo que los gibraltareños no quieren ser "recolonizados" por España, al tiempo que alertó de las consecuencias que tuvo en su momento el cierre de la Verja.

"Seguimos firmes en nuestro rechazo a cualquier aspecto de soberanía, jurisdicción o control de nuestros asuntos por parte española", dijo Picardo al comité de Descolonización de la ONU.

El ministro principal defendió que Gibraltar no debería continuar en la lista de casos de los que se ocupa este comité, una postura opuesta a la de España, que se mostró "segura" de que no se excluirá del listado a un territorio que no ha sido descolonizado según los criterios de la ONU.

Al término del debate, los países miembros del comité acordaron que la cuestión de Gibraltar siga abordándose en su próximo periodo de sesiones del año que viene.