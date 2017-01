España y Gibraltar exhiben sus grandes diferencias en Bruselas

Si durante la sesión de ayer del Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo se hubieran estropeado los micrófonos, el resultado hubiera sido el mismo. Acudió como invitado para hablar del impacto del Brexit el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, e intervinieron los portavoces del PP, Esteban González Pons; el PSOE, Ramón Jáuregui, y UpyD, Maite Pagazaurtundúa, y el problema que la salida amenaza con generar en el Campo de Gibraltar y en el Peñón no avanzó hacia su solución ni en un milímetro. Todos ellos detallaron sus férreas posiciones y evidenciaron que distan un mundo, que no tienen un sólo punto de encuentro. Que no hay visos de entendimiento cuando quedan, en principio, tres meses para que empiece el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, en el que arrastrará a Gibraltar y acabará por trastocar, por tanto, sus relaciones con la comarca.

Picardo pide que mantenga, después de la salida, la Verja como está ahora. El PP le propone que acepte la fórmula de la cosoberanía para garantizarse ése y otros beneficios europeos. Picardo dice que de bandera de España ondenando en la Roca, ni hablar. Y así entran en un círculo vicioso que nunca acaba.

El ministro principal compareció como invitado a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo, que tiene una responsabilidad especial porque es la que prepara el debate para el procedimiento de aprobación del documento de salida. Defendió el "ejemplar" papel del Peñón a la hora de aplicar las normativas de la UE y relató que en el referéndum del 23-J los gibraltareños vitaron en masa por la permanencia. Habló de que respecto al Brexit existe una "profunda unidad política" y de que España podría utilizarlo "como una oportunidad para avanzar en sus reclamaciones soberanistas". También dijo que Europa forma parte del "ADN colectivo" de Gibraltar y de que en la Roca ven a la UE como "una institución capaz de proporcionar un grado de protección frente a los excesos de un vecino, por desgracia, hostil". Para el final dejó que los fondos europeos han dejado en la Roca 60 millones de libras en 16 años.

Todo ello para abogar porque la UE garantice, una vez se consume la salida, "una frontera de tránsito libre". "Una frontera que carece de la fluidez necesaria para que la gente pueda acceder a su lugar de trabajo pondría en riesgo, de manera directa, los trabajos de 10.000 ciudadanos europeos que viven en un Estado miembro y trabajan en Gibraltar", recalcó antes de enumerar una serie de datos que avalan que "Gibraltar es la segunda fuente de empleo en toda Andalucía" sólo por detrás de la Junta.

"Por ello, un Brexit sensato que permita a Gibraltar seguir siendo un motor del crecimiento económico no sólo es lo mejor para Gibraltar, sino también para la propia España", manifestó.

"Gibraltar está preparada para considerar cualquier solución razonable para salvaguardar el tráfico fronterizo. Por ejemplo, con una relación especial con el Espacio Schengen, o el establecimiento de un espacio común de viaje o emigración entre Gibraltar y la UE, sujeto a controles aduaneros como los que hay hoy, y como siempre ha habido desde 1972", argumentó Picardo, que consideró que "una vía potencial podría ser el Reglamento CE 1931/2006 que aporta la provisión de derogaciones a favor del tráfico local fronterizo en los límites exteriores de las fronteras de los Estados miembros". "Este Reglamento -declaró- se inspira en el interés de la Comunidad ampliada de asegurarse de que las fronteras con los países vecinos no se convierten en una barrera para el intercambio comercial, social y cultural, o para la cooperación regional".

"El segundo problema importante para Gibraltar a medida que avanzan las negociaciones es la necesidad de seguir accediendo al mercado único de servicios, que representa alrededor del 10% de nuestros negocios financieros y de otra índole", admitió Picardo, que en resumen recordó que "Gibraltar siempre ha tenido un estatus distinto dentro de la Unión Europea al del Reino Unido y, hasta el grado que el resto de los Estados miembros acepten, y Gibraltar quiera, deberíamos ser capaces de llegar a acuerdos realistas y geográficamente sensatos". Osea, que "debería llegarse a un acuerdo para asegurar la mejor cooperación y las relaciones vecinales con las naciones que nos rodean, en concreto con España y Marruecos".

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, dijo a Picardo que todas esas peticiones las tenía que hacer en Westminster y no en Bruselas. "Nosotros no les hemos echado, querríamos que se quedaran", dijo el popular, que insistió en un mensaje también dirigido a la secretaria de Cultura del Gobierno escocés, Fiona Hyslop: " Si el Reino Unido se va todos se van. Al día siguiente Gibraltar pasará a ser una colonia administrada por un país tercero".

"No hay posibilidad -recalcó González Pons- de mantener el mercado único ni la libre circulación de personas si no es para todo el Reino Unido. No engañemos. No se puede ser miembro de la UE un trocito, o por la mañana sí y por la tarde no". En este "divorcio" en marcha, Reino Unido "abandona el hogar" y "España se queda con todos los amigos", afirmó el político del PP.

González Pons abundó en otra idea si cabe más importante. "Si usted quiere que el derecho comunitario se siga aplicando en Gibraltar necesitará al Gobierno de España", declaró. "Es un hecho jurídico del que no caben dudas". Frente a este panorama, González Pons recordó a Picardo que el Gobierno de España le ha realizado una propuesta: la cosoberanía. "No hay una solución europea para Gibraltar si no es a través de España", manifestó. Le queda por tanto a Gibraltar, "volver a la UE de la mano de España o salir de la mano del Reino Unido". "Es su responsabilidad. No caben soluciones a medidas", sentenció.

El PSOE intentó, a través de Ramón Jáuregui, situarse en una posición intermedia. "Tenemos un problema las dos partes. La negociación viene y eso está ahí", comenzó asumiendo el socialista. "Cualquier acuerdo posterior de Gibraltar con la Unión Europea para reclamar el consenso español. Usted lo sabe", le dijo a Picardo, al que le insistió: "Para nosotros es un problema pero para ustedes es dramático". A renglón seguido censuró su actitud al ministro principal: "No es políticamente inteligente que usted hable de España como un vecino hostil, que a lo mejor lo es, pero no es inteligente que hable de una población con miedo al expansionismo de España. Déjelo ahí (...) tenemos que entendernos y le voy a hacer tres preguntas concretas porque creo que, como dicen los chinos, esta crisis ha generado una oportunidad"

La primera pregunta de Jáuregui fue que si Gibraltar está dispuesto a entablar una negociación con los gobiernos de España, Reino Unido y la Junta de Andalucía, junto a la UE, sobre la aplicación del derecho europeo en el Peñón tras el Brexit: controles en la frontera, aguas, transparencia fiscal, aeropuerto y cooperación transfronteriza. La segunda pregunta fue si aceptaría que ese acuerdo de modus vivendi lo firmaran el Reino Unido y España. La tercera, que si aceptaría discutir un nuevo estatus de Gibraltar con la UE, aunque ese significara redefinir la relación de España con Gibraltar "con fórmulas imaginativas".

Picardo le respondió con una cita de Conan Doyle -"los informes sobre mi muerte se han exagerado mucho"- para explicarle que el Brexit no es para tanto. Le habló de la resurrección del Foro Tripartito como solución a esos problemas y negó que aceptara cualquier negociación que afecta a la soberanía. "Aceptaremos cualquier carga sobre esto".

Maite Pagazaurtundúa se mostró muy crítica con Gibraltar: "A ustedes les vendió Cameron que tendrían lo mejor de los dos mundos y se encuentran con lo peor".

La portavoz de UPyD acusó al Peñón de ser un paraíso fiscal y de hecho dijo que, como miembro del comité que investiga los papeles de Panamá, sabe que existe una vinculación. "Como española me interesa la descolonización porque afecta a la integridad territorial de un país europeo, pero como europea me preocupa que el crecimiento de Gibraltar sea tan grande junto a una región que ha experimentado uno más bajo que el del resto de España. La situación de irregularidad que genera Gibraltar hace que haya mucha ilusión por el contrabando de tabaco y demás actividades que es lo que no queremos en la UE".