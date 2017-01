De la Encina corrige a Jáuregui y dice que la cosoberanía no es una opción

El diputado socialista Salvador de la Encina considera que la propuesta del Gobierno español de compartir la soberanía de Gibraltar está extinguida pese a que su compañero de partido y presidente de los socialistas españoles en el Parlamento europeo, Ramón Jáuregui, anunció que la defenderá en una reunión con el ministro principal, Fabián Picardo, en Bruselas.

Jáuregui mostró su respaldo a la "generosa" oferta del Gobierno español de compartir con Reino Unido la soberanía de Gibraltar para que pueda seguir en el mercado único de la Unión Europea (UE) pero "sin balandronadas". Además desveló que él y el popular Esteban González Pons se reunirán el día 30 en el marco del Parlamento Europeo con el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, para expresarle esta idea y exponerle las del Gobierno español.

En una rueda de prensa en Algeciras, De la Encina explicó que el concepto de cosoberanía no está incluido en el pacto de Estado alcanzado con el PP porque "es una propuesta que ha hecho el Gobierno que se sabe que está rechazada de facto por el Gobierno y por los ciudadanos de Gibraltar, tanto en un referéndum que hubo en su momento como ahora con recientes declaraciones que ha hecho el señor Picardo".

"Nosotros lo que decimos desde el PSOE es que lo importante no es hablar de eso, sino avanzar ante el Brexit, en la negociación, para buscar una fórmula, sin desmentir por supuesto que la fórmula que ha propuesto el gobierno de España pueda ser generosa. Pero claro, si está abocada al fracaso, ¿qué recorrido tiene?", se preguntó.

De la Encina dijo que tiene pendiente hablar con Jáuregui del asunto porque lo que al diputado le parece "importante" es, según sus palabras, "defender la posición en la que pueden quedar nuestros 10.000, 8.000, 7.000 trabajadores que cruzan diariamente la frontera; tener garantizado el tránsito en la verja para las mercancías, para esos trabajadores y que no sea vea afectada la negociación del Brexit; y por tanto, buscar mecanismos donde, más allá de los dos años que hay para ver cómo sale el Reino Unido de la UE, encaja la situación de Gibraltar".

"Más allá de la cosoberanía, lo importante para el Campo de Gibraltar es buscar mecanismos de solución para que se garantice no sólo la permanencia de los miles de puestos de trabajo sino el aumento de esos puestos de trabajo y que se garantice sobre todo la movilidad en la frontera/verja de los trabajadores, de los capitales y de las mercancías", insistió. "Porque la salida de Gibraltar y del Reino Unido puede producir, lógicamente al ser país tercero, al no ser frontera Schengen, una paralización de esa verja. Y eso sería un tremendo golpe para la economía del Campo de Gibraltar, que les recuerdo que según informes distintos depende un 25% de Gibraltar", dijo.

"De manera que tengo pendiente terminar la conversación con Ramón y en ese sentido, lo dicho estos días. Nuestra postura es, en el tema de Exteriores, como siempre debió haber sido, estar lo más unidos Gobierno y oposición. Por tanto, no es que el PSOE haya cambiado, nosotros no hemos cambiado posición. Seguimos diciendo que la cosoberanía puede ser una fórmula generosa, pero lo importante no es eso, porque Gibraltar no lo acepta", afirmó.

De la Encina entiende además que la Comisión de Asuntos Constitucionales del PE a la que acudirá Picardo, no es el foro para discutir eso. "Picardo está invitado para hablar del Brexit, de Gibraltar", matizó. "Si luego tienen posibilidad de hablar y poner sobre la mesa las fórmulas que correspondan, eso obviamente está supeditado a la negociación del Brexit que llevará el Reino Unido, puesto que así lo ha exigido España y obviamente es así. Nosotros no podemos negociar directamente con Gibraltar. Tiene que ser con el Reino Unido. Porque eso está establecido además en el anexo donde España, en el año 86, se incorpora a la Unión Europea. De manera que eso va a seguir siendo así, y porque es lógico". "Gibraltar ya ha dicho que no, por sus explicaciones que ha dado. De manera que no deberíamos empeñarnos en un debate que la otra parte no acepta. Y el Reino Unido ha dicho ya públicamente que nunca va a dejar de lado la opinión que exprese el gobierno de Gibraltar y los ciudadanos de Gibraltar, que se manifestaron en un referéndum en diciembre de 2002, cuando dijeron en un 99 por ciento que no querían cosoberanía", continuó. "Por tanto, se nos abren dos años para ver cuál es la solución y lo ideal es que gobierno y oposición vayamos de la mano en un tema de Estado tan importante para el Campo de Gibraltar", sentenció.