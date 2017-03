Dastis prevé "algunos inconvenientes más para los gibraltareños en la Verja"

El ministro español de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, prevé que los gibraltareños tendrán "algunos inconvenientes más" cuando Reino Unido salga de la UE, pero dejó claro que no está previsto que haya cambios en la Verja.

El ministro explicó que, dado que Gibraltar no pertenece al Acuerdo de Schengen, ya hay "un puesto de control y vigilancia" y "eso no tiene por qué sufrir muchos cambios después de que el Brexit se materialice. "Esos controles van a seguir, no pretendemos amenazar con nada especial", manifestó en declaraciones a la Cadena Cope.

Con todo, añadió que, aunque "depende del régimen" que se negocie, "es verdad que no van a tener la libre circulación ni la libertad de establecimiento de la que disfrutan hasta ahora", de manera que "es previsible que no sea exactamente igual", sino que "tengan algunos más inconvenientes más de los que tienen ahora".

En opinión de Dastis, a los residentes de Gibraltar se les puede extrapolar el análisis general de que "se está mejor dentro de la UE que fuera", pero subrayó que el Gobierno español quiere ser "generoso" y está dispuesto a hablar con Reino Unido sobre la situación de la colonia.

De hecho, precisó que, puesto que su interés es salvaguardar el interés de los españoles que viven en el Campo de Gibraltar y trabajan en el Peñón, su enfoque para la negociación será "pragmático y constructivo".

Sobre el conjunto de la negociación para el Brexit, Dastis puntualizó que la posición de negociar de forma "secuencial", primero la separación y luego los términos de la relación futura es la posición del conjunto de la UE, no sólo de Alemania.

Además, dejó claro que no cree que la primera ministra británica, Theresa May, "vaya deliberadamente a poner en cuestión la cooperación en materia de seguridad" entre Reino Unido y sus socios europeos. Así, cree que las palabras recogidas en su carta, en las que afirmaba que un Brexit sin acuerdo supondría un "debilitamiento" de la cooperación en la lucha contra el crimen y el terrorismo, responden más bien a unas "primeras escaramuzas que hasta cierto punto son lógicas al principio de cualquier negociación".

Dastis admitió que todo apunta a que una de las cuestiones complicadas va a ser "el finiquito", aunque la cifra está aún por definir y, además, habrá otras cuestiones complejas. En todo caso, recalcó que los propios británicos han dicho que tienen voluntad de seguir colaborando con la UE "en pos de un orden liberal, abierto y basado en reglas".

En cuanto a la posición española, insistió en que una de sus principales motivaciones en la negociación será asegurar el mejor trato posible a los ciudadanos españoles después de la retirada. Además, avisó de que mientras duren las negociaciones Reino Unido no puede limitar la libre circulación de personas.