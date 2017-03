Dastis descarta que una solución para Irlanda del Norte sirva de modelo a Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, dejó claro ayer que la situación de Gibraltar e Irlanda del Norte "no son equiparables" y por lo tanto descartó que una solución para el Ulster tras la salida de Reino Unido de la UE "pueda servir de ejemplo" para Gibraltar. "Los dos casos no son equiparables. No creo que uno pueda servir de ejemplo para el otro", advirtió el jefe de la diplomacia española al término de la reunión con sus homólogos de la Unión Europea, preguntado por la solución específica que pide Irlanda para el Ulster.

El Gobierno de Irlanda aspira a mantener la libre circulación de bienes y personas con Reino Unido y rechaza la vuelta a una frontera dura. Asimismo reclama que el futuro acuerdo para el Brexit incorpore la terminología de los Acuerdos del Viernes Santo para agilizar la entrada de Irlanda del Norte a la UE si hay un referéndum para reunificar la isla.

"No sé lo que pedirá Irlanda cuando se produzca la negociación. El caso de Irlanda del Norte es un caso específico. Si piden cosas especiales, lo examinaremos", explicó Dastis, que reconoció que la UE dio la "bienvenida" al acuerdo internacional que puso fin a la violencia en Irlanda del Norte.

No obstante, el ministro reiteró que Gibraltar e Irlanda del Norte "no son equiparables" . En cuanto a las líneas rojas que España impondrá en la negociación con Gibraltar, el ministro miró hacia delante: "Vamos a ver lo que nos ponen encima de la mesa".

Alfonso Dastis ya avanzó en su primera comparecencia ante la Comisión de Exteriores del Senado en diciembre que "cualquier disposición en el proceso del Brexit que pudiera afectar a Gibraltar en su relación con la UE ha de ser objeto de acuerdo entre España y Reino Unido", manteniendo la tesis de que el futuro estatus de Gibraltar con la UE pasa por un acuerdo entre España y Reino Unido, dado que el territorio dejará de ser parte de la Unión con la salida de Reino Unido del bloque.