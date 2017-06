Dastis descarta bloquear el 'Brexit' por las diferencias sobre Gibraltar

El ministro español de Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, descartó ayer que España vaya a bloquear el acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) por desavenencias sobre Gibraltar y recordó que la discusión sobre ese territorio será bilateral entre los dos países. "Yo creo que no, que eso no depende sólo de nosotros, depende del Reino Unido y, sobre todo, de que se alcance un acuerdo", indicó Dastis en una rueda de prensa al término de un Consejo de Exteriores de la UE, en respuesta a si España podría vetar el acuerdo general sobre el Brexit -que se empezó a negociar ayer en Bruselas- por Gibraltar.

El jefe de la diplomacia española afirmó que "lo fundamental es, y así esperamos que lo entienda el Reino Unido, que haya una relación constructiva entre el Reino Unido y la Unión Europea.

El Gobierno cree díficil que la conversación sobre el Peñón se dé desde el inicio

Luego, en la medida en que eso se aplica a Gibraltar, ya lo veremos", añadió.

Dastis señaló que España ha solicitado que todo lo relacionado con la aplicación del futuro marco de relaciones entre la UE y el Reino Unido que afecte a Gibraltar sea algo que se debata entre los dos países. "La cuestión de Gibraltar no tiene por qué ser ni la primera ni la más importante en ese marco de discusión", declaró, y afirmó que en primer lugar será necesario aclarar ese marco (de las futuras relaciones) y luego, sobre la base del contenido que se derive, vercómo se aplica a Gibraltar. "Sí, será una discusión bilateral, pero no inmediata ni una de las cuestiones acuciantes", comentó. Preguntado por si el negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, está autorizado a tratar el tema de Gibraltar con sus interlocutores británicos, dentro del mandato de negociación que le han concedido los veintisiete, el ministro español dijo que "no es cuestión de autorizaciones".

"Las orientaciones dicen lo que dicen, nosotros no nos vamos a poner en plan estricto y riguroso y verificar las instrucciones en el día a día", comentó.

Dastis insistió en que no va a ser en esto absolutamente "estricto y maniqueo" y dejó claro que lo que le interesa es que, al final, quien tiene la decisión es el Gobierno. El ministro español apuntó que ayer tuvo la oportunidad de hablar de paso sobre el Brexit con su homólogo británico, Boris Johnson, y señaló que "los dos hemos expresado la voluntad de que el marco futuro sea constructivo y beneficioso para las dos partes".

Dastis dijo que es difícil que se dé desde ya la conversación bilateral sobre Gibraltar, ya que esto también está sujeto al procedimiento gradual y secuencial de la negociación. "Primero tiene que salir el Reino Unido y fijarse las condiciones de salida, y luego, es hacia el futuro en lo que estamos interesados. Es lógico que eso se aborde en un periodo más adelante", concluyó.

Las negociaciones se iniciaron hoy en Bruselas con los derechos de los ciudadanos, el acuerdo sobre la factura que la salida tendrá para Londres y la frontera con Irlanda del Norte en el punto de mira de la UE. EFE