Dastis afirma que no condicionará el acuerdo del 'Brexit' a la soberanía

El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, no renuncia a la propuesta de cosoberanía, pese a la contundencia con que ha sido rechazada por los gobiernos de Gibraltar y el Reino Unido, pero afirma que no la utilizará para condicionar un futuro acuerdo comercial entre Bruselas y Londres.

"La propuesta que pusimos sobre la mesa, ahí sigue. Vamos a intentar convencer a los gibraltareños de que es una vía que merece la pena ser explorada y que redundaría en beneficio de ellos también. Yo lo que no quiero es hacer peligrar el acuerdo Unión Europea-Reino Unido sometiéndolo a la necesidad de alterar el estatus de Gibraltar de manera simultánea", subraya en una entrevista en ABC. "No voy a condicionar un acuerdo entre la UE y el Reino Unido a la recuperación de la soberanía de Gibraltar. Espero que eso venga con el tiempo y con la convicción de todos de que es beneficioso para unos y otros. Eso sí, no aceptamos que se tome ninguna decisión que socave nuestra propia reivindicación o que suponga el reconocimiento de una jurisdicción del Reino Unido sobre una parte del territorio que no hemos cedido en el Tratado de Utrecht", apostilla.

El ministro español asegura que aún espera convencer a los gibraltareños

"Yo le doy mucha importancia a Gibraltar. A Gibraltar como reivindicación española para completar nuestra integridad territorial y a Gibraltar como lugar donde trabajan miles de españoles y donde hay una relación económica, social y humana que yo quiero preservar. Lo que no quiero es tomar iniciativas que puedan poner en peligro el futuro de esos ciudadanos que trabajan en el Peñón", afirma Datis, que reitera su intención de "viajar al Campo de Gibraltar a la vuelta del verano".

En una entrevista publicada por Gibraltar Chronicle, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, afirma que su Gobierno consideraría la posibilidad de celebrar un tercer referéndum sobre la cuestión de la soberanía si surgiera la necesidad. Picardo, que reconoce "un cambio de tono" en la postura española sobre la Roca, recuerda el sufrimiento impuesto por el cierre de a frontera y asegura que los corazones y las almas de los gibraltareños no pueden considerar otra opción que permanecer bajo la soberanía británica. Por ello, asegura que no descarta convocar un nuevo referéndum "para demostrar al mundo la fuerza del sentimiento del pueblo de Gibraltar si es necesario. Que nadie piense que el Gobierno y el pueblo de Gibraltar tienen miedo de expresar sus puntos de vista otra vez en las urnas en un referéndum bajo el control de observadores internacionales. No tengo dudas sobre el resultado de dicho referéndum sobre la cuestión de la soberanía a pesar del Brexit".

Picardo reconoce un "cambio de tono" en el acercamiento de España a Gibraltar" y asegura que parece que ha causado "una buen sorpresa" en España el hecho de que el pueblo de Gibraltar nunca se comprometerá con la soberanía española. También detecta que hay mayor conciencia de que los gibraltareños quieren "una positiva y productiva" relación con los españoles.