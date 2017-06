Dastis y Davis se reúnen en Madrid sin prisas por hablar de Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, se reunió ayer martes en el Palacio de Viana con el ministro británico encargado de la negociación del Brexit, David Davis, un día después de que éste comenzase formalmente las conversaciones con el negociador europeo, Michel Barnier.

Según informaron fuentes de Exteriores, se trata de una visita de cortesía enmarcada en el arranque de las negociaciones. Davis se reunió el pasado lunes con Barnier en Bruselas y acordaron que los equipos negociadores se reunirán una vez cada cuatro semanas durante los próximos cuatro meses para avanzar en las cuestiones clave del Brexit que más incertidumbre generan, como los derechos de los europeos y el coste financiero de la salida. Las próximas rondas de negociación tendrán lugar el 17 de julio, el 28 de agosto, el 18 de septiembre y el 9 de octubre.

Picardo pide por teléfono a un alto cargo británico que se involucre a la Roca en la negociación

El ministro británico aseguró que de partida ya existen puntos en común en lo que a los derechos de los ciudadanos se refiere -pese a la rotundidad con la que el Gobierno británico se ha expresado en contra durante meses- y confió en lograr consensos "lo antes posible".

También adelantó que la primera ministra Theresa May informará de la posición británica a sus socios en la UE durante la cumbre europea de esta semana y que el próximo lunes publicará un documento con la posición detallada.

Por su parte, Dastis insistió en que el impacto en Gibraltar no será "la primera ni más importante" cuestión que forme parte de las negociaciones para el Brexit. "Lo fundamental (de la salida negociada de Reino Unido) es que haya una relación constructiva, luego, en la medida en que se aplique a Gibraltar, ya lo veremos. Pero no es para ahora ni tiene que ser un elemento crucial del acuerdo", dijo a los periodistas. "La discusión (sobre Gibraltar) será bilateral entre España y Reino Unido, pero no inmediata ni de las más acuciantes", dijo.

Dastis afirmó que "no nos vamos a poner estrictos ni rigurosos" con las negociaciones sobre Gibraltar, al tiempo que reconoció que "no voy a ser absolutamente estricto y maniqueo", ya que lo importante es que "al final la decisión final la tenemos nosotros". El jefe de la diplomacia española mantuvo ayer una conversación con su homólogo británico, Boris Johnson, con quien coincidió en que de las negociaciones sobre el Brexit tiene que salir un "acuerdo de relaciones constructivo y beneficioso para ambas partes". Por último, constató que las relaciones bilaterales entre España y Reino Unido son "excelentes" en estos momentos.

En un encuentro celebrado en Madrid el pasado 3 de abril Davis ya transmitió a Dastis que su país será "firme" a la hora de respaldar Gibraltar, según confirmó un portavoz de Downing Street.

Por su parte, el ministro principal de Gibraltar informó ayer de que el pasado lunes habló por teléfono con Robin Walker y Sir Alan Duncan, representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores británico (UK Foreign Office).

Durante la conversación con Walker, Picado hizo hincapié en la importancia de la plena involucración de Gibraltar en el proceso de negociación. Con el ministro para Europa y las Américas, Sir Alan Duncan, el jefe del Gobierno yanito habló sobre la situación política general, en concreto sobre los incidentes de seguridad que están afectando al Reino Unido.

En ambas conversaciones, Picardo aprovechó la oportunidad para felicitar tanto a Walker como a Duncan por la renovación de sus cargos ministeriales, que ya ostentaban antes de las elecciones generales británicas de 2017.