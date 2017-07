Daniel Feetham deja el liderazgo de la oposición para atender a su familia

El abogado e historiador gibraltareño Daniel Feetham anunció ayer su dimisión como líder de la oposición y del Gibraltar Social Democrats (GSD), cargo que ha ocupado durante los últimos cuatro años y cinco meses. Lo hace para dedicarse en pleno a su familia, especialmente a su esposa y a sus hijos. "Deben ser lo primero", afirmó emocionado en una rueda de prensa en la sede del partido.

Aunque admitió que su autoridad se había visto seriamente socavada por la decisión de su ex compañero de partido Lawrence Llamas de desobedecer la directriz de votar en contra del Presupuesto la pasada semana, Feetham asegura que tenía tomada la decisión de marcharse hace tiempo. Concretamente después de las últimas elecciones generales se planteó encontrar un sucesor y abandonar el cargo las próximas Navidades. Sin embargo, la polémica con Llamas le llevó a acelerar el proceso y a comunicar a los parlamentarios el pasado lunes que abandona el liderazo. Lo hizo antes de que también dimitiera Llamas, aunque se haya conocido después. Feetham dijo que la renuncia de su ex compañero de partido había sido coregrafiada para hacerle el mayor daño posible al GSD.

El ya ex líder de la oposición admitió que las cicatrices emocionales del brutal ataque que sufrió en noviembre de 2010 cuando era ministro de Justicia todavía siguen abiertas. Fue apuñalado, en presencia de sus hijos, cuando caminaba por la calle. Entonces su intención fue la de retirarse, pero fue persuadido para continuar por el entonces líder del partido Peter Caruana. "Este fue un incidente que tuvo repercusiones profundas, consecuencias y cicatrices que no se han curado", dijo. "La realidad es que en el año 2011 debería haber elegido mi familia por encima de mi partido", manifestó el político, cuyos orígenes están vinculados al partido laborista. "He dado todo lo que he podido y no puedo dar más", dijo. "Ahora es el momento de pensar en Julia y mis hijos", continuó.

Feetham es el líder del GSD desde el 4 de febrero de 2013, cuando culminó la carrera pa suceder a Peter Caruana con una votación en la que derrotó a Damon Bossino.

El socialdemócrata permanecerá como parlamentario del GSD para los próximos dos años, lo que permitirá a Gibraltar no tener que embarcarse en unas elecciones parciales. Feetham afirma que su nuevo papel como diputado de la oposición será definido por el nuevo líder del partido, sea quien sea. Ahora le sustituye de forma interina Roy Clinton, mientras que el proceso para elegir un líder definitivo comenzará previsiblemente después del verano.

En Gibraltar se han desatado las especulaciones con la dimisión de Feetham y, sobre todo de Lawrence Llamas, quien podría unirse a otra ex miembro del GSD, Marlene Hassan Nahon, en un nuevo proyecto político para Gibraltar que ella misma nombró durante su discurso del Presupuesto la pasada semana. En declaraciones recogidas por Gibraltar Chronicle, Clinton dijo que Gibraltar tenía con Feetham "una deuda de gratitud" por su compromiso con la vida pública durante tantos años, que había ido "mucho más allá de la llamada del deber". Elliot Phillips dijo Feetham había sido "un líder extremadamente fuerte", cuya ausencia en el timón sería una pérdida no sólo para el GSD sino para Gibraltar en su conjunto. Edwin Reyes, que ha servido junto a Feetham tanto en el gobierno como en la oposición, dijo que era "un verdadero líder". "Él siempre ha predicado con el ejemplo", declaró.

El ministro principal, Fabián Picardo, mostró su apoyo personal a Feetham, con el que habló por teléfono. "No me cabe duda de que ha sido una decisión difícil. La política de alto nivel pasa factura en las familias de los que se encuentran en primera línea. Por tanto, me gustaría pedir al público, especialmente en lo que respecta a su actividad en redes sociales, que respete la decisión de Daniel. Asimismo, apelo al respeto a su privacidad y a la de su familia. Nos corresponde a todos ser comprensivos acerca de los motivos que han llevado a Daniel a tomar esta decisión", dijo. "He expresado a Daniel mis mejores deseos, tanto para él como para su familia, especialmente su mujer, Julia, y sus hijos, en este momento de transición para ellos. Daniel sigue siendo un diputado del Parlamento y espero seguir colaborando con él en el marco de este trabajo", continuó. "Me gustaría hacer hincapié en la importancia del respeto al papel fundamental que desempeñan los diputados de la oposición en nuestra democracia. He hablado con Roy Clinton para asegurarme de que podamos entablar la estrecha colaboración que su actual puesto interino pueda requerir", acabó.