Cospedal dice que la Roca estará donde esté Reino Unido

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, afirmó ayer que "hay que poner un poquito de sentido común" en relación a Gibraltar. La titular de Defensa dejó claro en declaraciones a Televisión Española que España mantiene clara su posición sobre Gibraltar y recordó que se trata de un asunto de Estado a Estado, de España y del Reino Unido.

"Gibraltar es una colonia, considerada así por Reino Unido y Naciones Unidas, y saldrá de la Unión Europea cuando los británicos salgan con el Brexit. España siempre ha reclamado y seguirá reclamando la soberanía sobre Gibraltar", afirmó Cospedal.

La ministra aseguró que las declaraciones del ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, en las que afirma que España ha dado una patada al Peñón, ponen de manifiesto que "Picardo tiene un problema", explicó.

Cospedad replicó que España lo único que dice es que si Gibraltar es parte de Reino Unido tiene que estar donde esté Reino Unido. "Eso no es darle una patada a Gibraltar, sino simplemente decir que si usted está donde estaba antes, sigue su suerte", añadió, al tiempo que recordó que España no ha renunciado a la soberanía de la colonia y está dispuesta a hablar de soberanía compartida. Pese a todo, la ministra dejó claro que no ve un panorama de luchas o de guerras por esta cuestión.