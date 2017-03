Los Comunes alerta del riesgo de no alcanzar un acuerdo para el 'Brexit'

Con respecto a ese punto, indicó que el ministro para el Brexit , David Davis, alertó el pasado mes de la necesidad de prepararse no solo para un acuerdo negociado, sino también para el improbable escenario en el que no se llegue a un pacto satisfactorio para las partes.

"La posibilidad de que haya un no acuerdo es lo bastante real para justificar que haya una planificación. Esto es más urgente si el Gobierno de Theresa May va en serio cuando dice que se marchará de las negociaciones si hay un mal acuerdo", apuntaron los diputados.

Según ese comité, todos los departamentos gubernamentales deberían tener previsto un plan de no acuerdo, pues no hacerlo constituiría una "grave negligencia del deber".

Davis dice que están preparados para todos los desenlaces

El ministro para la salida británica de la Unión Europea (UE), David Davis, instó ayer a los diputados a que respalden la ley del Brexit la próxima semana, al insistir al mismo tiempo en que el país estaría preparado en caso de que no hubiera acuerdo. En declaraciones hechas ayer a la cadena pública BBC, Davis pidió a los diputados británicos que "no aten las manos de la primera ministra", la tory Theresa May, cuando debatan hoy ese proyecto de ley, que regresará a los Comunes en el tramo final de su tramitación. De vuelta en la Cámara baja británica los diputados tendrán que debatir dos enmiendas aprobadas este mes por los Lores, que asestaron dos significativas derrotas al Ejecutivo durante la tramitación de esa ley. La primera incluye la protección de los comunitarios que residen en este país, así como de sus familiares, mientras que la segunda enmienda quiere otorgar poder al Parlamento para poder vetar un acuerdo final del Brexit. Al tiempo que Davis indicó que el Gobierno se prepara para el eventual escenario en el que no se consiga llegar a ningún acuerdo con la UE, el político opinó que sería "improbable" que se diera una ruptura en las negociaciones con los otros 27 estados miembros del bloque. "La pura verdad es que hemos hecho planes para las contingencias, para todos los posibles desenlaces. No solo mi equipo, sino todos los departamentos gubernamentales", aseguró el ministro en la cadena pública.