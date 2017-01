Chiclana mira al Peñón para crear un paquete turístico conjunto

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, y el alcalde de Chiclana, José María Román (PSOE), mantuvieron ayer una reunión para trabajar en un acuerdo de colaboración que permita promover y fomentar los atractivos turísticos de ambos destinos. Esta reunión, de carácter marcadamente político, dará paso a una nueva cita entre empresarios del Peñón y de la ciudad gaditana para concretar los proyectos que podrían llevarse a cabo de manera conjunta en el futuro. Ambos mandatarios ya han definido quiénes serán los representantes políticos y los técnicos de sus respectivos gobiernos encargados de dar forma a esta iniciativa política que se ha visto retrasada por, según palabras del propio Picardo, "cosillas" que han pasado en el ámbito internacional, en una clara referencia al Brexit.

"El 2016 fue el año del Brexit, un año perdido, pero me he propuesto que este 2017 no lo sea también. Hay que seguir mirando al futuro y buscar líneas de cooperación y de beneficio mutuo", declaró el ministro principal.

Román expresó su satisfacción de poder visitar Gibraltar y coincidió con Picardo en que más allá de las relaciones que puedan darse entre los países, hay que hablar de "municipios hermanos, cercanos y con culturas similares", manifestó el chiclanero.

El objetivo de esta nueva línea de cooperación que se ha abierto es que se hable de Gibraltar más allá de las fronteras del Campo de Gibraltar y de que la Costa de la Luz, como lo es ya la Costa del Sol, sea un aporte de turistas que quieran visitar Gibraltar y viceversa, sobre todo en temporada baja. Los cinco campos de golf de que dispone Chiclana son ya un buen reclamo para el turista británico, al que ahora se le quiere ofrecer también la posibilidad de de hacer una visita al Peñón. Todo esto tendrá forma y contenido gracias al trabajo que realicen a ahora los técnicos de Chiclana y del gobierno de Gibraltar.

Tanto Picardo como Román insistieron en la idea del beneficio mutuo por encima de cualquier consideración o negociación política. "Hay que aplaudir el talante de los que buscan la convivencia con un discurso que conduce al desarrollo de dos pueblos con intereses comunes", añadió el ministro en rueda de prensa.