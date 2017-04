'Call of Duty' se juega en Gibraltar

La Segunda Guerra Mundial vuelve a Gibraltar a través de millones de pantallas en todo el mundo. Call of Duty, la más exitosa saga de videojuegos bélicos en primera persona, ha incluido el Peñón en su próxima edición, que saldrá a la venta el 3 de noviembre. Es la que más expectativas ha creado de los últimos años porque supondrá un regreso a sus orígenes -el conflicto desarrollado entre 1939 y 1945- tras unos intentos futuristas que no han acabado de convencer a sus seguidores.

Call of Duty WWIIserá presentado hoy a las 19:00 por los responsables de Activision y su filial Sledgehammer Games, pero en las últimas horas no han dejado de filtrarse detalles de los que se han hecho eco las webs especializadas. Uno de ellos sitúa la trama -o parte de ella- en Gibraltar, en concreto en la Signal Hill Battery. Michael Condrey, fundador de la segunda compañía y su máximo responsable, apareció en un vídeo colgado en la cuenta de Twitter el pasado lunes en el que se dirige a los seguidores desde lo que define como "un lugar secreto". Éste no es otro que los restos de esta histórica batería de la Segunda Guerra Mundial en la zona alta de la Roca, donde se encuentra la estación del teleférico.

La zona albergó en 1773 su primer cañón de 6 libras y, debido a su privilegiada posición se convirtió en un lugar ideal para un puesto artillería, excepto cuando la bruma del levante reducía la visibilidad. Durante la Segunda Guerra Mundial la Roca se convirtió en objetivo de ataques de la aviación alemana y por eso se instalaron allí dos cañones antiaéreos de 3 pulgadas en vehículos 30 CWT, junto a un Bofors 40 mm. Debajo de la batería existe un túnel que hasta hace unos años contenía los restos del alojamiento que se instaló para los artilleros de la batería. El túnel se extiende de este a oeste con un tamaño de de seis por doce metros y dentro del mismo están los restos de la llamada cabaña de Nissen.

Gibraltar jugó un papel estratégico importantísimo durante la Segunda Guerra Mundial con dos hitos claves. Para facilitar la creación de una fortaleza militar en Gibraltar había que dejar sólo el personal civil necesario para dar servicio a los militares y hombres capacitados para la defensa de la plaza frente a la amenaza de Alemania e Italia. De este modo, en mayo de 1940 fueron evacuados 13.082 gibraltareños al Marruecos francés. Unos meses después, en septiembre, 83 bombarderos franceses aparecían por sorpresa sobre el cielo de Gibraltar para descargar con furia toda su carga sobre la colonia. Aquel bombardeo no era sino la venganza del mariscal Pétain, tras el ataque a traición ordenado por Winston Churchill sobre el puerto argelino de Mers el-Kebir, en junio, donde murieron 1.300 marineros franceses. El ataque a Mers el-Kebir en julio de 1940 fue rápidamente considerado como uno de los mayores errores de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, ya que supuso el fin de la neutralidad de la Francia de Vichy y su entrada indirecta en el conflicto del lado del Eje.