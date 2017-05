La CE fija sus prioridades en la negociación y admite diferencias con el Reino Unido

La Comisión Europea (CE) confirmó ayer las prioridades de los Veintisiete en la primera fase de las negociaciones sobre el Brexit, unas discusiones que Bruselas augura "difíciles" por las diferencias entre las partes.

El Ejecutivo comunitario adoptó su recomendación para la apertura de las negociaciones con el Reino Unido, sobre la base de las orientaciones políticas que dieron los líderes europeos el pasado sábado en una cumbre extraordinaria.

Bruselas dejó claro que la primera fase negociadora, destinada a resolver el "divorcio" entre las partes, se debe centrar en la protección de los derechos de los ciudadanos (tanto europeos en el Reino Unido como británicos en la Unión Europea), en el acuerdo financiero y en evitar una frontera exterior entre Irlanda del Norte e Irlanda.

El negociador de la CE sobre el Brexit, el francés Michel Barnier, dijo en una rueda de prensa que la UE espera que de aquí a los últimos meses del año exista "suficiente progreso" en esos puntos para poder comenzar la segunda fase de las conversaciones, en torno a la futura relación.

La CE dio ayer así un paso más hacia el inicio formal de las negociaciones entre las partes, que comenzarán tras las elecciones británicas del 8 de junio, sobre mediados de ese mes, según precisó el Ejecutivo comunitario.

Barnier no quiso entrar en el supuesto "desencuentro" que se produjo el pasado miércoles en Londres en la cena que junto con el presidente de la CE, Jean-Claude Juncker, mantuvieron con la primera ministra británica, Theresa May. Sin embargo, reconoció que "las posiciones (de las partes) son diferentes, a veces muy diferentes", algo que aseguró que "no sorprende a nadie", pero consideró que por ese motivo "hay que empezar las negociaciones lo antes posible".

Barnier insistió en que la factura que los británicos deberán abonar por salir de la UE "no es un castigo ni un impuesto", sino que obedece a la necesidad de que Londres cumpla con los compromisos que ha adquirido.

"Abandonar la Unión no es una cifra, no es un precio a pagar, es una retirada ordenada con cuentas que aclarar", recalcó Barnier, que advirtió de que "no respetar las cuentas es una situación que podría explotar", y mencionó los "problemas políticos y jurídicos" que derivarían de la interrupción de proyectos y programas en cuya financiación participa el Reino Unido.