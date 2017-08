¿Y si el 'Brexit' no ocurriera?

¿y si el Brexit, al final, no ocurriera? ¿Y si derivara en años de negociaciones para nada? Para muchos altos políticos europeos esta opción cobra cada días más fuerza. Curiosamente no está entre ellos Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, quien rechazó las afirmaciones de que el Reino Unido -y, por extensión, Gibraltar- acabará por no salir de la Unión Europea. No lo cree y por eso no lo espera, explicó el dirigente, para el que no es una hipótesis siquiera que el Brexit finalmente no suceda. Los comentarios de Juncker llegan después de que el primer ministro de Malta, Joseph Muscat, y jefe de Gobierno de la República de Irlanda, Leo Varadkar, pusieran en duda que el Reino Unido vaya a abandonar el bloque comunitario. Y es que cada vez son más las voces que han expresado esta idea hasta hace poco impensable.

En una entrevista con el sitio web europeo de Politico, Juncker dijo: "No voy tan lejos como el primer ministro maltés, que no ha descartado que no se llegará al Brexit". Y añadió: "Mi hipótesis de trabajo es que vendrá el Brexit".

Joseph Muscat, el primer ministro de Malta, dijo la semana pasada que pensaba que la "marea estaba girando" contra el proceso de salida de la Unión Europea. "Por primera vez, estoy empezando a creer que el Brexit no va a suceder. Estoy viendo señales esperanzadoras de que las cosas cambiarán", dijo Muscat al diario holandés De Volkskrant. Malta ocupaba la presidencia rotativa de la UE cuando Theresa May invocó el artículo 50, el proceso judicial que sacará al Reino Unido y a Gibraltarde la UE.

El taoiseach irlandés, Leo Varadkar, se expresó esta semana en términos parecidos: "Todavía espero que el Brexit no vaya a suceder". "Cuando se trata de mi trabajo en Bruselas, trabajando con otros primeros ministros y presidentes europeos, es parte de mi mandato mantener la puerta abierta", añadió.

El líder del Partido Liberal Demócrata, Vince Cable, también predijo que el Brexit, al finalno se producirá, a pesar de la insistencia del gobierno británico de que el proceso es irreversible puesto que sólo se contempla atender los deseos expresados en las urnas por los británicos.

Juncker, que es quien, como presidente de la Comisión Europea, dirige las negociaciones en nombre de los 27 estados que sí se quedan, advirtió que el proceso de salida será extremadamente complejo. "La gente se volverá más y más consciente de la densidad de los problemas que se producirán a diario, sin que siempre se sea capaz de proporcionar una respuesta coherente a estos problemas", manifestó. En mayo, el jefe de gabinete de Juncker, Martin Selmayr, afirmó que el ex primer ministro de Luxemburgo no pasaría más de 30 minutos a la semana tratando sobre el Brexit. Juncker insistió en que sólo gastará "tanto tiempo como sea necesario" en el divorcio entre la UE y el Reino Unido. Eso sí, explica en la entrevista que le había solicitado al presidente estadounidense, Donald Trump, que no alentara a otros países de la UE a abandonar el bloque. En este sentido bromea con que él haría un llamamiento a la separación de Texas de los EEUU a modo de venganza. "Estamos mejor organizados que el gobierno de Trump. Esto se debe a que si hay dificultades internas, esas dificultades se fijan en una conversación directa en lugar de ir despidiendo a la gente", subrayó