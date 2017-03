La empresa cree que el 'Brexit' debería retrasarse si no hay acuerdo comercial

El ministro de Exteriores, Boris Johnson, dijo en un discurso ante las Cámaras que, al dejar la UE, el Reino Unido no debe "dar la espalda" a la globalización. Según Johnson, el país ha de huir del proteccionismo para volver a ser "una gran nación de comercio libre".

Además, las cámaras subrayan la importancia de minimizar la burocracia en el área de inmigración después del Brexit , puesto que se espera que se aplique un sistema de visados. BCC, que consultó a más de 400 empresas, pidió que se resuelva pronto los derechos de residencia de los trabajadores comunitarios. "La comunidad de negocios del Reino Unido quiere consideraciones prácticas, no ideología o política, en la actitud del Gobierno hacia las negociaciones", dijo el director general de BCC, Adam Marshall.

No obstante, May ha resaltado su interés en alcanzar un amplio acuerdo comercial entre el Reino Unido y la UE. En su informe, BCC subraya que concretar un acuerdo comercial en ese plazo de conversaciones de dos años sería "un resultado ideal", pero si esto resulta imposible -añade-, entonces "deberíamos buscar una extensión del periodo de negociaciones para poder completar ambos acuerdos al mismo tiempo".

La primera ministra británica, Theresa May, ha indicado que activará el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que inicia las negociaciones formales sobre la retirada de un país comunitario de la UE, antes de finales de este marzo y también ha indicado que es su intención salir del mercado único para controlar la inmigración.

El expresidente del Consejo Europeo Herman Van Rompuy dijo la semana pasada en Londres que dos años "no serán suficientes" para llegar a tal acuerdo comercial, pues ese periodo se destinará a resolver el "tratado de separación", lo que incluye pactar la factura de salida y el estatus de los comunitarios y los británicos expatriados.

Las Cámaras de Comercio Británicas (BCC, en sus siglas en inglés) entienden que el Brexit debería ser retrasado si no hay un acuerdo comercial al término de los dos años de negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE).

Major ve "irreal" el futuro que augura el Gobierno británico

John Major, ex primer ministro conservador del Reino Unido, calificó como "irreal y excesivamente optimista" el futuro que augura para el país tras el Brexit el actual Gobierno británico, liderado por su correligionaria Theresa May. "Los obstáculos se están ignorando como si no tuvieran consecuencias, mientras que las oportunidades se inflan más allá de cualquier expectativa razonable de que se vayan cumplir las promesas", dijo el veterano conservador, de 73 años, en una conferencia en Chatham House, en Londres.