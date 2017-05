Barnier escenifica la exclusión de Gibraltar del proceso del 'Brexit'

El negociador jefe de la Comisión Europea para el Brexit, Michel Barnier, escenificó ayer en Madrid la exclusión de Gibraltar de las conversaciones sobre la salida de la UE. Barnier compareció en la Comisión Mixta Congreso Senado para la UE, donde explicó el proceso del Brexit. Le sacaron el conflicto de la Verja Eduardo Madina (PSOE) y Concepción Santa Ana (PP) y él contestó que "habrá consecuencias de la salida del Reino Unido", pero que intentará "que se limiten para todo el mundo y encontremos el camino adecuado".

No hizo más comentarios relativos al papel del Peñón en las conversaciones, pero sí se extendió en otros asuntos. Manifestó que, si el Reino Unido no quiere pagar por salir de la UE, "la única opción será cortar los programas por lo sano", en alusión a los proyectos conjuntos ya presupuestados dentro de la Unión.

Barnier se reunió entre otros con los sindicatos UGT y CCOO, que le pidieron que se garanticen los derechos laborales de los trabajadores españoles en el Reino Unido y en Gibraltar ante el impacto de la salida.

El secretario general de UGT, Pepe Alvarez, se reunió con Barnier, para transmitirle la inquietud del sindicato en relación con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ya que considera que "no deben pagar el precio de las decisiones políticas en el Reino Unido". Alvarez instó al negociador-jefe de la UE a que la salida sea lo menos traumática posible, en especial para los cerca de 200.000 españoles que residen en el Reino Unido. "El sindicato va a hacer todo lo que esté en su mano para defender los intereses de los trabajadores comunitarios. UGT se niega a que en la mesa de negociación solo estén presentes los intereses comerciales", dijo el secretario de la UGT en un comunicado.

La secretaria de Internacional de CCOO, Cristina Faciaben, también mantuvo un encuentro con Barnier y coincidió en que los sindicatos deben estar en las negociaciones en colaboración con los sindicatos británicos y con la Confederación Europea de Sindicatos (CES). El dirigente de la UGT también trasladó a Barnier la preocupación del sindicato por los trabajadores españoles empleados en el Peñón de Gibraltar, y pidió que se defiendan los derechos y condiciones de estos trabajadores.

También se citó con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que le trasladó el total apoyo y confianza de España ante la tarea que tiene por delante.

Este apoyo ya lo dejó patente también el presidente del Gobierno en la cumbre de líderes de la UE celebrada el pasado 29 de abril en Bruselas para acordar las pautas de negociación con el Reino Unido en su proceso de salida de la Europa común.

Barnier se entrevistó posteriormente, también en Moncloa, con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis.

En su comparecencia por la tarde en el Congreso, Barnier defendió una salida "ordenada" del Reino Unido en marzo de 2019 según el artículo 50 del Tratado de Lisboa, teniendo en cuenta las relaciones futuras entre las dos partes. Comentó que se trata de un tiempo "brevísimo" para la negociación y que quiere encontrar un acuerdo con los británicos antes de octubre o noviembre de 2018.

Según Barnier, el abandono creará incertidumbre en distintos ámbitos, en particular para los 3,2 millones de ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido y los 1,2 millones de británicos que están en la UE. "Tenemos que encontrar con los británicos un acuerdo para mantener el estatus de estas personas" y garantizar sus derechos, dijo, antes de añadir que no habrá diferentes tipos de negociación, sino que será "única" en nombre de todos los países de la UE. Será "grave y compleja". La UE no quiere "venganza ni revancha", pero los negociadores europeos serán "firmes" en la defensa de los derechos de los Veintisiete, advirtió.

Barnier explicó que se ha fijado un presupuesto comunitario para siete años, se han programado proyectos conjuntos de los que se benefician ciudadanos de todos los países, también del Reino Unido, así que, precisó, "solicitamos a los británicos que salden las cuentas". Además, inistió en la necesidad de una solución, de un acuerdo, porque es una cuestión "extraordinariamente sensible". "Si no pagan, si nadie quiere pagar, en su lugar, la única opción será, y yo no la deseo, cortar los programas por lo sano, a mitad, y esta situación sería absolutamente catastrófica", enfatizó. También recordó el problema de las fronteras, sobre todo en la isla de Irlanda, y habrá que "reconstruirlas" porque el proceso de paz allí "es muy frágil".

A preguntas de los parlamentarios, Barnier resaltó que se prestará mucha atención a las regiones ultraperiféricas de la UE en la primera parte de la negociación en cuanto a los compromisos financieros que afectan a esos territorios. "Lo británicos tienen que pagar lo que deben", insistió en este punto.

"Los británicos -recalcó- han decidido abandonar el mercado único y la unión aduanera con todas las consecuencias" en un proceso de "divergencia". Por ello, hay que trabajar para construir el marco de la futura relación comercial con un acuerdo "ambicioso" y "justo" para las dos partes y una nueva colaboración más allá (universidades, seguridad y terrorismo, operaciones internacionales de paz).

Esa "divergencia" puede suponer, que si no fructifica la negociación sobre asuntos como medio ambiente, protección de los consumidores o de fiscalidad, la ratificación del acuerdo posterior al Brexit por los parlamentos nacionales sea "muy difícil". Barnier acabó pidiendo que no se convierta el debate sobre el Brexit en otro sobre el futuro de la UE.