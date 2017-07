Barnier avisa a Reino Unido de que no tendrá una relación comercial sin fricciones con la UE

El negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, el excomisario francés Michel Barnier, avisó ayer a Reino Unido de que "no es posible" abandonar el mercado común y pretender mantener una relación comercial "sin fricciones", por lo que emplazó a las empresas británicas a medir las consecuencias de la salida y prepararse para ello.

"Escucho a algunas personas en Reino Unido decir que se puede abandonar el Mercado Único y construir una unión aduanera para llegar a una situación de comercio sin fricciones. Eso no es posible", zanjó Barnier en una conferencia ante el Comité Económico y Social Europeo. Por ello, advirtió, las empresas deben "evaluar con lucidez las consecuencias negativas" de la decisión de abandonar la Unión a Veintiocho y "prepararse para gestionar las consecuencias".

El sector agrícola, por ejemplo, tendrá que asumir que el 100% de las importaciones de animales vivos y de los productos de origen animal deberán pasar controles en frontera. Pero el mayor riesgo, alertó Barnier, es que se cumpla la amenaza de que pasado el plazo de negociación no haya un acuerdo sobre las condiciones del divorcio, tal y como apuntan los sectores favorables en Reino Unido a un Brexit duro. "En una negociación clásica, un 'no acuerdo' significa permanecer en el statu quo, pero en el caso del Brexit supondría volver a un pasado lejano", describió el excomisario, en referencia a que volverían a aplicarse las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Los controles en frontera de las producciones ya no llevarían "unas horas", sino tres o cuatro días, los costes de transporte aumentarán y se impondrían aranceles a las exportaciones, por ejemplo, de vehículos (10%), a las bebidas alcohólicas (19%) y a las carnes y pescados (12%).