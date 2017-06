El vuelo de Gonzalo Cervera

Un algecireño vuela alto. Otro de esos diamantes bien pulidos en la cantera del Club Balonmano Ciudad de Algeciras. Gonzalo Cervera no se lo cree pero, sí, se ha proclamado campeón de Europa de balonmano-playa con la selección española absoluta. Lo consiguió el pasado fin de semana en Croacia y como segundo máximo goleador del campeonato, 158 puntos en once partidazos. "Es un sueño cumplido".

Entre avión y avión, de Crocia a Bruselas, y de allí a España, relató su vuelo por el Europeo para este diario. "Pues ahora mismo, si soy sincero, aún no me lo creo del todo", reconoció el balonmanista algecireño. "Es un sueño hecho realidad, es resultado de mucho trabajo y esfuerzo de estos meses atrás. Es un sentimiento de felicidad absoluta", añadió.

"Cuando era niño deseaba ganar con mi país y, con mucho esfuerzo y trabajo, se ha cumplido"

Los Hispanos de la Arena, como se conoce a la selección absoluta de balonmano playa, vencieron 2:0 en la gran final a Rusia. Los hombres entrenador por Jaime Osborne y liderato en ataque por Gonzalo Cervera cerraron así un gran torneo, con diez 10 victorias en once partidos. España es tricampeona de Europa, tras los entorchados conseguidos en Cádiz 2002 y Alemania 2006.

Para Cervera, sin embargo, es su primer título internacional. Y sabe a gloria porque no ha sido fácil. "Ha habido mucha igualdad, todos los partidos han sido una final y hemos tenido que pelear hasta el final, no hemos tenido partidos fáciles", analizó el segundo máximo goleador del campeonato. "Mi papel este año en la selección ha sido muy diferente, por motivos de lesión y cambios generacionales hay mucha gente nueva y los entrenadores han confiado mucho en mí. Las cosas me han salido bien y estoy muy contento de poder responder a esa confianza con buenos resultados", explicó. El jugador algecireño ha contado con más minutos en este Europeo y más protagonismo en ataque.

Gonzalo Cervera, que la pasada temporada jugó en el Club Balonmano Ciudad de Málaga, ha sentido el calor algecireño de su gente en Croacia. "Me han apoyado todos mis amigos y familia desde el primer día, en ese aspecto la verdad que tengo que estar eternamente agradecido por que me he sentido súper respaldado por parte de todos. Es una alegría poder jugar así", resaltó.

Gonzalo Cervera recuerda que empezó "siendo un chaval" en esto del balonmano playa y ya entonces soñó con alcanzar un título como el que levantó el pasado domingo. "Cuando era un niño pensaba si yo podía jugar algún día en la selección y afortunadamente he cumplido mi sueño de poder ganar un título representando mi país", declaró el algecireño.