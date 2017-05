La voz que conduce hacia la liguilla

Dicen que las victorias, a menudo, se labran desde el vestuario. El Algeciras CF fundamenta esta teoría con una visión particular de lo que ocurre minutos antes de que el equipo salte al césped a competir. El cancerbero Jesús Romero, el guía espiritual de este grupo de futbolistas, se hace cargo del discurso que enciende la mecha. El Gato, pieza clave dentro del terreno de juego, lo es también fuera con unas arengas que han visto la luz gracias a las redes sociales en las últimas semanas, cuando los albirrojos se la jugaron a cara o cruz para mantener vivo el sueño de la liguilla. A sólo un partido de lograr el objetivo, el grito de guerra se oirá más fuerte que nunca el domingo en Castilleja (12:30).

"Esto no vale nada si lo que se dice ahora, no se transmite en el campo", interviene Romero en uno de sus alegatos más recientes, compartidos por el club en sus medios oficiales. "Las palabras no valen ahora; nuestra familia, mujeres, hijos... todos están con nosotros; la gente que está en la grada está con nosotros; nuestro entrenador, cuerpo técnico, directiva, compañeros... están con nosotros; todos juntos vamos a dejarnos el alma", proclama.

Estas arengas existen en el mundo del fútbol desde siempre, pero no todas surten el mismo efecto ni tienen una liturgia igual ni suenan con la misma fuerza.

La caseta algecirista es un hervidero los compases previos a un duelo. El entrenador, David Guti, reparte las últimas instrucciones a sus hombres mientras estos se terminan de vestir. Va de un lado a otro, con frases cortas, mensajes claros, miradas tensas. Entonces es cuando el vestuario se hace piña y todos forman en un círculo en el que toma la voz el dorsal número uno. Romero pone las cuerdas vocales al servicio de unos colores, de un escudo que carga con el sentimiento de miles de aficionados. Es toda una responsabilidad.

"Seamos nosotros mismos, chavales", dice. "Vamos a disfrutar, a disfrutar", insiste mientras sus compañeros se contagian del nervio.

El discurso previo al asalto del Antonio Barbadillo de Arcos-la última salida del Algeciras- tuvo especial repercusión entre una hinchada que ya había visto algunas pinceladas de lo que sucede en el corazón del estadio Nuevo Mirador.

Lo que pasa en la caseta se suele quedar en la caseta, pero este Algeciras de David Guti, desde la llegada del técnico algecireño, ha pretendido acercarse más a sus seguidores. Es uno de los rasgos que distingue al preparador, que se encontró en Segunda B con un bloque hermético en torno a su entrenador y que, poco a poco, ha conseguido abrir una ventana de su plantilla hacia al exterior. Con sus partidarios y sus detractores, como en casi todo.

El rol de los más veteranos es esencial en un conjunto repleto de juventud. Los Romero, Máiquez, Berlanga, Hedrera llevan toda la campaña desempeñando unas labores de tutoría que se plasman en discursos como los que da el guardameta.

Las palabras, como dice el Gato, no valen en el campo, pero pueden marcar el camino.