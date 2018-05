"A los 4.000 que vinieron les debemos vaciarnos en Ibiza"

José Antonio Asián, el técnico del Algeciras, compareció ayer ante los medios de comunicación con la intención de que no sea la última vez de la temporada. El entrenador fue crítico consigo mismo, reconoció que el equipo no estuvo al nivel que esperaba en el partido de ida ante la UD Ibiza y recordó que todo es posible el próximo domingo en Can Misses: "Todavía no estamos eliminados", sentenció.

"Sin duda el domingo tenemos el partido que todos veníamos soñando desde que empezamos", comenzó Asián.

Es el partido que veníamos soñando desde que empezamos. Tenemos argumentos para saber jugarlo"

"Afrontamos un partido que nos deja la posibilidad de pasar de ronda y seguir soñando para conseguir el objetivo que muchos teníamos marcado", agregó. "Estamos preparándolo para que el lema que se instauró en el club, el de "Aquí no se rinde ni Dios", sea efectivo en el campo, que no sea un mero eslogan".

El entrenador algecirista cree que "peor no vamos a jugar" en Ibiza y da sus argumentos: "Cuando un equipo no juega como creemos que debe de jugar hay que buscar consecuencias, el por qué. Quizás el otro día tras la derrota no era el momento, pero ahora a toro pasado se puede reflexionar. Aquí estamos en familia, como se suele decir, y lo podemos hablar claro: el palo de Albertito fue bastante grande y a ese palo el entrenador reacciona de una manera y yo me equivoqué, lo digo abiertamente".

"A lo mejor si hubiese cambiado jugador por jugador sin tocar el sistema, el resultado hubiese sido mejor o peor, quién sabe", matizó el técnico para zanjar el asunto.

Asián, no obstante, se muestra convencido de las posibilidades de sus pupilos: "Estamos capacitados para jugar mucho mejor. Eso no quiere que después no ganemos o que debemos ganar, tras analizarlo y verlo muchas veces, nosotros tenemos muchos más argumentos de los que demostramos, partiendo de la base que el equipo corrió y tuvo actitud, sólo nos faltó soltarnos más", dijo.

"Se lo debemos a los 4.000 que vinieron, tenemos que vaciarnos en Ibiza por ellos y e intentar remontar el partido", deseó.

El preparador algecirista cree que "el equipo estaba peor la semana pasada que ésta. Quizás el hecho de que nos tocase el que no queríamos nos pudo pesar, pero después de la derrota todos somos conscientes de que no jugamos bien, de que está complicado, pero ahí dentro hay lo que tiene que haber para darle la vuelta y, si no lo conseguimos, vamos a morir con las botas puestas", aseguró.

El hecho de que Can Misses cuente con un césped sintético no es excusa para los albirrojos: "Nosotros hemos estado en campos peores y ante rivales iguales y hemos sido capaces de plantar cara y ganarles", recordó.

"Preveo un encuentro en el que ellos van por delante y nosotros tenemos que saber trabajar el partido", destacó. "Está claro quehacer un gol lo cambio todo, por eso hay que saber jugar los minutos que nosotros creemos que tenemos que jugar y de la manera que queremos".

Asián sueña con remontar, entre otras cosas, para brindar por Albertito: Él venía de antaño arrastrando eso y ha aguantado el año entero. Es una lástima que no pudiese disfrutar de estos partidos. Lo ha intentado hasta el último momento, incluso se ha intentado infiltrar pero tiene el menisco roto y es imposible. Esa voluntad suya nos transmite más energías y ganas".

El técnico también se acuerda de la afición: "Quiero pasar la eliminatoria por ellos, quiero liberarme de eso porque creo que se lo debemos", sentenció.