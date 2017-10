Una victoria por los 25 años

La Unión Deportiva Los Barrios necesita ganar sí o sí. Tras cinco jornadas en las que sólo ha sumado dos puntos, los de Juanma Carrillo, colistas, tienen la obligación de sumar los tres puntos que hay en juego esta tarde en un remozado San Rafael ante el Guadalcacín, un rival directo por la permanencia en Tercera.

Una alegría, además, sería la mejor manera de celebrar el inicio de los actos por los 25 años del club que arrancaron el pasado viernes con la presentación de la camiseta y el logo conmemorativos.

"Estamos con ganas de que llegue el partido porque nos merecemos ya una alegría"

La Unión, no obstante, sabe que no le espera un partido fácil pues los jerezanos, salvo el 4-1 encajado en Arcos -su única derrota-, ganaron dos encuentros por la mínima, en Castilleja (1-2) y ante el Sevilla C (1-0), y llevan dos empates, con el Utrera (2-2) y Espeleño (1-1).

El preparador gualdiverde habló en la previa de "las ganas de que llegue el partido porque merecemos ya ganar", sostiene. "Los chavales están trabajando para ello y se lo merecen".

Carrillo recordó la igualada de la semana pasada en Alcalá, donde "fue una pena no ganar porque nos adelantamos dos veces y dominamos muchas fases del partido", y apuntó que "el 1-1 nos llegó en una jugada aislada muy rápida tras el 0-1 y el 2-2 fue cuando ya veíamos la victoria porque dominábamos tranquilos". En su opinión "quitando el primer partido de Liga, en los demás hemos competido y ahora queremos refrendarlo delante de nuestra afición".

En cuanto al rival, el Guadalcacín, el técnico explicó que "sabemos sus virtudes y tienen claras cuáles son sus armas para ganar. Es quizás el mejor conjunto que se maneja en distancias cortas. Lo elaboran fantásticamente y este año lo han dominado con más criterio y sería importante no vivir de ese marcador corto y no cometer fallos infantiles que nos están matando".

En cuanto a las novedades, la Unión aún no podrá contar con su flamante último fichaje ya que el barreño Pirulo aún no tiene el trasnfer que debe llegar desde Bulgaria. Carrillo recupera al atacante Labra y podrá disponer de Mario Pérez y el ruso Niko Abuladze. La única baja es Rubén Díaz por lesión.

Carrillo indicó de Pirulo que trabajó con él en el Cádiz "cuando era un crío, y con 15 o 16 años, y se le veían cosas diferentes. Ahora con 25 años y con muchas batallas a sus espaldas esperamos que nos aporte serenidad y clase de tres cuartos de campo hacia adelante. Él es un jugador diferente a lo que se ve en Tercera".