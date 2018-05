El mayor 'verdugo' algecirista llega al completo y con la salvación amarrada

El CD Ciudad de Lucena llega hoy al Nuevo Mirador con la salvación virtualmente conseguida (44 puntos) y con la vitola de ser el equipo que mayor castigo le ha infligido al Algeciras esta temporada.

Los celestes endosaron un 4-0 en la primera vuelta a los albirrojos en su partido más bochornoso del presente curso, el último de 2017. Es por tanto un aviso a navegantes.

Los lucentinos afrontan una salida complicada que podría perder su trascendencia en función de los resultados de la sesión matinal, ya que los de Diego Caro podrían saltar al Mirador incluso salvados.

El entrenador celeste explicó que "el partido del pasado fin de semana era importante ganarlo y lo conseguimos" pero "pese a estar contentos sabemos que aún no es matemática la consecución de la permanencia y hay que conseguir al menos un punto más".

Si por la mañana caen el Alcalá en Sevilla o el Espeleño en Utrera la salvación puede estar ya conseguida. Pero para Caro no hay confianzas: "Mis cuentas son ir a competir e intentar ganar en Algeciras. Mientras las cuentas y los puntos no digan lo contrario no hemos conseguido el objetivo aún", insiste.

"El Algeciras jugará el playoff, es de los mejores equipos del campeonato, hecho para ese objetivo e intentar ascender, con un estadio muy bueno y una afición que estará volcada", advierte.

Sin bajas, Caro quiere que su equipo "sea protagonista". El Ciudad de Lucena es el peor viajero del grupo, con 13 puntos y dos victorias a domicilio, la última el 21 de enero en Huelva.