Nos vemos en Segunda B

Más información Un almuerzo de mar y monte

Recta final de la temporada futbolística y mucho en juego. Damián Zamorano, jugador de la Real Balompédica Linense, y Adrián Máiquez, capitán del Algeciras Club de Fútbol, acuden a la vigesimotercera edición de La Tertulia de Europa Sur que se celebra cada semana en El Cortijo de Guadacorte. Por distintos caminos, ambos jugadores y sus respectivos equipos, tienen la misma meta: la Segunda división B. Los balonos luchan por la permanencia en dicha categoría, mientras que los algeciristas persiguen un nuevo ascenso para abandonar la Tercera. Los futbolistas charlan de cómo afrontan este momento crucial, del entorno, de su visión del fútbol y hasta hay tiempo para darse un paseo por Argentina, país de procedencia del centrocampista albinegro.

"Que no dude nadie de que nos salvamos", asevera el pelotero argentino de la Balona. Para Damián Zamorano "es fundamental creer que se va a conseguir el objetivo". El conjunto linense es decimocuarto con 31 puntos, dos más que el descenso y uno sobre la fase de permanencia. "No nos quedaremos en Segunda B si no nos lo creemos, la negatividad sólo trae cosas negativas. Luego tenemos que darle duro en el campo pero lo primero es tener fe", subraya el de Mar del Plata , que cree que la pelea en la zona baja "va a estar ajustada hasta el último momento".

Para el centrocampista de la Balompédica, "los próximos tres partidos son los más importantes de los diez que quedan". Mancha Real, Ejido y La Roda son los rivales. "Psicológicamente pueden ser de mucha ayuda", argumentó.

El algecireño Adrián Máiquez cree que para encarar los momentos claves, como el que vive su Algeciras, que lucha por seguir entre los cuatro primeros que da acceso a la fase de ascenso, es importante "la normalidad y la tranquilidad".

"Es bueno hacer los menos cambios posibles en entrenamientos y rutinas porque eso te crea dudas y nerviosismo", declara el jugador.

Puso el ejemplo más reciente. "Después de la rueda de prensa crítica de Guti de la pasada semana y tras salir nosotros para hacernos responsables del mal partido, la semana de entrenamientos se desarrolló con tranquilidad y todo fue normal. El míster lo hizo para eso, para que cada uno reflexionáramos interiormente y como dijo mi compañero Tano nos vino bien y se vio reflejado en el terreno de juego", asegura Máiquez en referencia al triunfo en Utrera, que llegó justo antes de la visita al líder Betis B del próximo domingo.

Con ocho temporadas y más de 200 partidos de rojiblanco, Adrián Máiquez ha tenido "suerte de vivir ascensos con el Algeciras y la desgracia de sufrir los descensos".

"La temporada pasada nos influyó el descenso del año de Manolo Sanlúcar y acabamos bajando", añadie el lateral que asegura que "jugar por subir es muy bonito, ganar un partido es una satisfacción muy grande".

Damián Zamorano, creyente absoluto en la salvación balona, nació en Mar del Plata. Para él, venir a Europa supuso "un salto" con el sueño de jugar en Primera y cree que una vez aquí, en España, "se ve más cerca pero a la vez tan lejos, porque hay que ser realista".

El Palo fue su primer equipo y en verano de 2015 firmó por la Balona. Ve muchas diferencias entre el fútbol español y el argentino. "Allá es diferente a nivel deportivo y económico, también administrativamente. La Segunda B de acá tiene más nivel, mejores estadios, mejores campos, infraestructura y eso es bueno", ilustra Zamorano, que venir a España también le sirvió para empezar a comer pescado.

Aunque uno sea un jugador de la tierra y el otro llegue desde muy lejos comparten muchas opiniones futbolísticas. Zamorano y Máiquez están encantados de jugar en equipos que cuentan con un mucho seguimiento, repercusión y un entorno importante.

"Es bueno que un equipo tenga repercusión. Yo siempre miro para arriba y arriba hay más aún, lo importante es saber manejarla", expone Zamorano mientras se lleva el índice a la cabeza, como si ahí estuviese la clave.

Su homólogo albirrojo, dice: "Hablo con jugadores que han sido compañeros y que ahora están en otros equipos y te dicen que están muy tranquilos, sin presión, aquí hay tres o cuatro programas de radio, Europa Sur, redes sociales... Yo prefiero eso porque también he estado en equipos en los que lo he echado en falta a la gente y es bonito ganar para ver la alegría de tus vecinos".

Aunque les guste, coinciden en que no siempre es positivo. "Muchos son los que no ven partidos y opina sólo desde el resultado, ven que perdimos 3-0 en Córdoba y se basan en eso para decir, no se justifica que perdamos, pero el que viera el partido sabrá que no jugamos mal, que merecimos más", explica Zamorano, que dice que procura apartarse de las redes sociales y de leer opiniones. "No me gusta ver el fútbol en la grada rodeado de gente. Recuedo que mi padre se ponía sólo a ver los partidos cuando yo jugaba, ni con otros padres ni nada, y ahora lo entiendo", agrega el balono, devorador de fútbol por televisión y que no perdona los partidos del Barça.

"A nosotros el entorno nos ha influido esta temporada. Parece que por ser del Algeciras tienes que ganar todos los partidos en Tercera. Durante la mala racha que hemos pasado hablábamos en el vestuario que teníamos que estar tranquilos y apartarnos porque siempre te afecta", manifiesta Máiquez.

"Al Algeciras pueden ir dos mil pero a veces se escucha a cinco que se hacen notar más, porque luego por otro lado escucho más ánimos que críticas. Me hace gracia cuando alguien dice que tal cosa es trending topic nacional como si esa fuese la opinión de toda España y no la de mil y pico", explica el algecireño sobre las críticas y las redes sociales.

Adrián Máiquez considera que el fútbol es reflejo de la sociedad, en ello y también en el respeto de los jugadores más jóvenes hacia los veteranos. "Cuando subí al primer equipo y no me movía de un rincón, ahora es muy diferente y no se tiene ese respeto", comenta el capitán albirrojo, que entiende que los padres pueden ser un problema en el fútbol.

También comparten opinión cuando se pone sobre la mesa el asunto de los entrenadores y las destituciones. Zamorano ha tenido tres técnicos esta temporada en la Balona. En el Algeciras, Máiquez es consciente de que David Guti ha estado en la cuerda floja.

"Todos los cambios de entrenador forman una tormenta en el vestuario. La destitución de un míster nunca es un buen momento. Otra cosa es que pasen cosas extrañas o el equipo necesite un cambio por algo pero siempre es una situación incómoda", declara Zamorano.

"La mayoría de veces que han echado a un entrenador en el equipo que yo he estado no ha servido de nada. Porque al final ese entrenador conoce mejor al grupo, tiene una idea y la plantilla tiene que aclimatarse a él, para eso están las pretemporada", añade Máiquez, que opinó lo mismo tras la marcha de Mere la pasada temporada.

Y un jugador del Algeciras y otro de la Balona no pueden compartir una mesa sin hablar del Clásico del Campo de Gibraltar. "Son partidos diferentes, creo que son dos equipos que necesitan estar en la misma categoría, por eso y por todo". Zamorano vivió dos la pasada Liga: "Se siente algo distinto en el ambiente, y no son partidos en los que me sintiera en peligro para nada, será porque vengo de Argentina y allí sí que son peligrosos. Fueron partidos lindos, con más gente, en la que la hinchada te anima más, son distintos".

Zamorano y Máiquez se desean suerte. Una especie de cita en Segunda B.