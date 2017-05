"Nos va a costar más entrar en liguilla que competir en ella"

De carácter internacional, y sin salir de Algeciras ni del Algeciras, que para el caso... El empresario algecireño José Luis Lara, responsable del Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía, y el futbolista del conjunto algecirista y de la selección de Guinea Ecuatorial Pablo Ganet protagonizaron una optimista Tertulia de Europa Sur celebrada en El Cortijo de Guadacorte. El jugador ve "fuerte" a su equipo de cara a la posible y deseada fase de ascenso, mientras que el empresario augura un futuro aún más brillante al festival en homaneja al genio universal.

Pablo Ganet Comitre fue el pasado domingo reconocido por la peña Soy Algecirista como el mejor jugador de la temporada, para lo que ha sido clave una recta final espectacular con cinco goles de lujo en dos partidos. "Estamos en un gran momento, mejor incluso que al principio de temporada", declaró el futbolista nacido en Málaga , de padre guineano y madre española.

Ganet transmite cautela cuando habla del partido del domingo (12:30) en Castilleja, del que no se fía que esté salvado y hubiese preferido que, como el Algeciras, se jugase un punto. Pero irradia ilusión por las posibilidades de su equipo en la fase de ascenso: "Creo que nos va a costar más entrar en liguilla que, si entramos, competir en ella". "En una Liga prima la regularidad y en eso fallamos, y en las eliminatorias no tienes opciones de relajarte", argumentó el medio, que comentó la fortaleza albirroja ante los rivales de altura. "De las tres veces que he jugado fase de ascenso, es la que mejor veo a mi equipo", apuntó el centrocampista que destacó la "madurez" que tiene ahora la plantilla fruto de "todo lo que ha pasado". "Creo que una vez alcance el play-off se va a quitar el peso del objetivo y vamos a tener posibilidades", expresó. Espera que el Algeciras esté en el sorteo del próximo lunes (17:00). "El grupo IX y X suelen ser los más fuertes, también el catalán y madrileño, hay otros equipos muy potentes pero en grupos menos competitivos", opinó.

Consideró clave de la mejoría la continuidad de Guti después del partido de Lebrija. "Llevábamos ocho partidos en los que nos decían que si perdíamos echaban al míster, y es duro jugar con el trabajo y el sueldo de alguien cercano a todos, una persona digna de conocer. Esa era una de las piedrecitas y nos la quitamos y fue una acierto dejarlo", se mojó Ganet.

Cuando se le pregunta por su futuro, incluso el más inmediato, corrige el rumbo: "Sólo pienso en el domingo, a ver si no nos ponen la cara colorada en Castilleja". Aunque no descarta seguir en el Algeciras en Segunda B. "Estoy a gusto aquí", declaró.

Pablo Ganet tiene mucho de rara avis en el fútbol modesto y actual. A sus 22 años es un futbolista maduro, que sabe bien lo que quiere y que, ya con los dos primeros niveles del título de entrenador, analiza el complejo mundo del fútbol con sorprendente lucidez. Ha pasado por las canteras del Málaga y el Real Betis y ya sabe lo que es jugar una Copa de África con su selección y como anfitriona. "Es lo más grande que yo he vivido", declaró con entusiasmo.

Recuerda que la primera vez que le convocaron no sólo no fue inesperado sino que llegó a pensar que era una broma. Guinea Ecuatorial acogió la Copa Africana de Naciones en 2015 tras la negativa marroquí a acoger el evento por temor al ébola. Entonces, este joven malagueño que militaba en la UD San Sebastián de los Reyes de Tercera pisaba por primera vez la tierra de su padre. "Por mucho que te cuenten de África hasta que no vas y lo ves con tus propios ojos... Es todo muy diferente. Allí me sentí como un jugador de élite: calles llenas de gente por ti, por la selección, allí un partido es la vida", rememora el futbolista del Algeciras, que ilustra: "En Guinea si ganas pueden dar hasta dos días de fiesta nacional y nadie trabaja". "Yo pensaba que iba de relleno y me vi jugando de titular en un estadio con 42.000 personas, jugando contra gente de Champions, como Yaya Touré".

"Me dijeron que cuando saliera a calentar iba a notar el peso de las piernas como si hubiese engordado veinte kilos, pensé que era exagerado pero así fue. Jugamos a las cuatro de la tarde en un país africano, con humedad y con un ruido en la grada que parecía que estabas en mitad de una discoteca. Yo no escuchaba a compañeros que estaban a un metro, miraba a la grada y veía gente bailando, otros con una bubucela, otros cantando...". Nzalang Nacional - como se conoce a su selección-, acabó cuarta en esa Copa de África tras caer con la entonces poderosa Costa de Marfil, que se proclamó campeona.

Todo eso lo ha curtido para destacar en Tercera, con situaciones mucho más modestas. Y eso que, expresó, "estando en el Algeciras no estás en Tercera aún estando en Tercera". "Aquí la repercusión de lo que haces es muy grande, nos quejamos de la gente que va al campo pero te encuentras muy pocos estadios como el Nuevo Mirador con 2.000 personas".

Su actuación en Arcos fue memorable y explica cómo se fraguó un tercer gol que es para verlo: "Cuando superé el primer rival me dijo que tirara a puerta, que no siguiera corriendo, ahí pensé: ya no me coge". Un tanto que hizo brillar los ojos de los hinchas del Algeciras, que vuelve a ilusionarse con su equipo.