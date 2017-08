Y ante ustedes, la Balona

Después de 112 días de larga espera -los que han transcurrido desde un 7 de mayo que ya se antoja muy lejano- la Real Balompédica regresa hoy al estadio Municipal de La Línea para disputar un partido oficial. Lo hará a partir de las 19:00 horas para medirse al conjunto que finalizó la primera jornada del grupo IV de la Segunda B como líder, el Betis Deportivo, lo que le concede, si es que lo necesitaba, un valor añadido al duelo. Los linenses comparecen con los 20 jugadores disponibles, porque su única baja es Dennis Nieblas, sancionado. Joe, recuperado de la lesión que le impidió ir a Badajoz, se perfila como el máximo candidato a ocupar esa vacante en el centro de la retaguardia. Tampoco sería de extrañar que Wilson Cuero desbancase al sanroqueño Stoichkov del once inicial.

Se acabó la espera. La Real Balompédica 2017-18, que arrancó un sufrido empate en Badajoz en la jornada inaugural, comparece hoy por fin ante su público, que no le ha visto perder en partido oficial en todo lo que va de 2017. Una estadística que dice mucho del trabajo que viene realizando Julio Cobos.

Las ilusiones, renovadas después de una pretemporada más que competente, no se ven reflejada de momentos en la respuesta de la afición. Por si acaso el club mantiene abierta esta misma mañana su oficina por si algún rezagado quiere darse aún de alta como abonado. Nunca es tarde.

Los albinegros quieren hacer buenas la infinidad de sensaciones positivas que han ido dejando a lo largo del verano y que ratificaron el pasado domingo en el Nuevo Vivero, donde arrancaron un empate a pesar de jugar una hora con un hombre menos bajo una temperatura sofocante.

Después del estreno la gran duda es cómo resolvería el preparador albinegro la baja de Dennis Nieblas, sancionado tras ser expulsado. La semana ha puesto de manifiesto que la lesión muscular que impidió a José Manuel Martínez Joe jugar en el debut no fue más que un susto y que está al cien por cien. Después de su excelente pretemporada todo indica que será el canterano y no Mario Gómez -que aún no está al cien por cien físicamente, aunque sí en condiciones de jugar- el que se sitúe junto a Olmo en el centro de la retaguardia.

Por lo demás y salvo sorpresa Julio Cobos alineará a los mismos que rindieron a gran nivel en Badajoz. Claro que siempre queda una puerta abierta a esa sorpresa. Dadas las características del rival, menos físico y más técnico que el de la primera fecha, el técnico podría encontrar un hueco en la medular para Mario Abenza. E incluso en punta el bajo rendimiento del sanroqueño Diego Molina Stoichkov en el debut liguero puede abrir la puerta a Wilson Cuero, que está sacrificándose y mucho en las sesiones preparatorias.

El encuentro tiene unas connotaciones especiales para dos de los integrantes del previsible once inicial albinegro. Tanto el meta Javi Montoya -el héroe de la primera jornada de Liga- como el lateral Luis Madrigal salieron precisamente y no hace mucho del filial verdiblanco.