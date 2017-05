"El equipo me transmite tranquilidad y ha demostrado que compite con los fuertes"

Optimista pero sin bajar la guardia. David Gutiérrez Guti transmite "las buenas sensaciones" que sus jugadores le hacen llegar desde el corazón del vestuario. El entrenador del Algeciras CF, digerido y celebrado el pase a la liguilla, aguarda el primer envite de la eliminatoria con el Atlético Astorga "tranquilo" (Nuevo Mirador, domingo, 17:45). El algecireño afirma que "lo más importante" es estar metido en los dos partidos. Guti pone el cartel de favorito a su rival, por posición, pero recuerda que su equipo "ha demostrado ser capaz de competir contra cualquiera".

"Sólo pensamos en el partido del domingo, no en seis finales porque se nos puede ir un poco la cabeza, lo primero y lo más importante pasa por el domingo", comenzó ayer su intervención el preparador de los albirrojos al ser preguntado por cómo afronta el largo camino hacia el ascenso.

Hicimos un plantel corto pero con experiencia en estas situaciones; la afición va a ser fundamental"

Guti refrenda las ganas de una plantilla deseosa de que arranque la pelea por subir. "La gente estaba deseando entrenar, poder seguir estando juntos y alargar la temporada", reconoce. "Hemos terminado la Liga en una dinámica buena de sensaciones y juego, la gente no tenía ganas de irse, además que es un privilegio para todos estar defendiendo al Algeciras en una fase de ascenso", subraya.

El técnico califica al Atlético Astorga de "buen equipo". "Ha quedado segundo en su grupo. Al margen de lo competitivo que pueda ser uno u otro grupo, acabar primero o segundo es porque tiene una plantilla hecha a conciencia", opina. "Sabemos que el Astorga mantiene la base de Segunda división B, incluso a algunos que ya ascendieron la última vez; tiene individualidades, futbolistas expertos y es un conjunto digno de jugar un playoff", analiza.

"El tener el partido de vuelta en casa seguro que les da algo de tranquilidad", entiende el algecireño, que rápidamente centra el discurso en sus propios pupilos. "Yo tengo claro que nosotros este año hemos competido contra equipos de mucho nivel y contra los de arriba hemos sido los que más puntos hemos sacado y eso quiere decir que podemos competir con cualquiera a estos niveles", sostiene.

"Con humildad porque sabemos que no somos un equipo sobrado en nada, pero creo que van a pasarlo mal con nosotros", augura.

Guti saca el lado positivo a un viaje largo. "Queríamos un rival de lejos porque el desplazamiento une al equipo, la gente tiene ganas de convivir, de vivir esta experiencia. En el vestuario no vemos una desventaja jugar a 800 kilómetros de aquí".

"El favorito es el que queda segundo, el que tiene la vuelta en su campo, pero nosotros podemos competirle a cualquiera", insiste sobre las posibilidades de uno y otro.

"Lo importante es no olvidar los detallitos y que la eliminatoria no se va a perder o ganar aquí", enfatiza. "He vivido todo tipo de eliminatorias en categorías juveniles y me ha pasado de todo, tengo claro que el primer partido no va a ser definitivo", dice. "La clave pasa por mantener esa tensión y no olvidar que la eliminatoria no acaba hasta el último segundo".

El preparador albirrojo sólo tiene la baja por sanción de Cristian Reyes, expulsado en Castilleja. "Cristian tiene que penar un poco esa situación. Tiene carácter, se equivocó y eso nos puede costar caro en otro momento; ya se habló, él se disculpó, pero estas cosas tiene que ir mejorándolas sobre todo cuando estamos jugándonos tanto", valora.

El entrenador tiene ganas de domingo. "Me siento tranquilo porque sé que van a responder. Cuando hicimos el equipo sabíamos que el objetivo difícil primero era entrar en liguilla porque la plantilla no era larga", relata. "Queríamos jugadores que hubiesen jugado liguillas para que estén preparados".

Guti pide el aliento de las gradas. "La afición es importantísima, será fundamental que nos veamos respaldados. Nos toca a todos darlo todo a partir del domingo".