Un trago de leche para coronar al campeón

Fernando Alonso no brindará con champán sino con un trago de leche semidesnatada en caso de ganar las 500 Millas de Indianápolis, una de las grandes tradiciones que encierra esta célebre prueba.

Louis Meyer, tres veces ganador de la Indy500, bebía suero de leche en días muy calurosos siguiendo el consejo de su madre para refrescarse, así que el piloto no dudó en hacerle caso también tras conseguir su tercer título en 1936, el año en el que se instauró el mítico trofeo Borg-Warner, que contiene los rostros de los campeones desde entonces.

La leche se convirtió en santo y seña de las victorias del circuito entre 1937 y 1941, y también en 1946, justo después de la II Guerra Mundial, pero esa tradición desapareció entre 1947 y 1955. Finalmente, se recuperó en 1956 y desde entonces los pilotos deben elegir, días antes de la carrera, qué tipo de leche desean para tenerla lista en los frigoríficos del Indianapolis Motor Speedway.

Puede que esa sea la tradición más conocida, pero no es la única. Los más de 300.000 espectadores que acuden a la cita viven con la piel de gallina el momento en que, unos pocos segundos antes de que arranquen los motores, suena el tema Back Home Again in Indiana, un clásico que se viene repitiendo desde la actuación del cantante de ópera James Melton en 1946.

Ayer se celebró también el 500 Festival Parade, un desfile de bienvenida a los pilotos en plena ciudad que se organiza en la jornada previa desde 1957. Ese evento se originó gracias al ímpetu de unos columnistas locales que pretendían llevar a Indianápolis el mismo ambiente que se respira en las horas previas al Kentucky Derby.

Pero todo esto tiene un origen. Un punto de partida llamado Carl Fisher, el fundador de la Indy 500, que murió arruinado tras la gran depresión. Con ayuda de otros socios se lanzó a la construcción en 1909 del Indianápolis Motor Speedway. "Las empresas automovilísticas de Indiana necesitaban un circuito donde probar sus vehículos. De ahí surgió la idea sobre el recinto, y Fisher supo explotar su potencial", explicó a Bill Heely, oriundo de Speedway, la pequeña localidad de 12.000 habitantes donde se celebra la carrera.

"La superficie era mala, repleta de gravilla, y la primera carrera se saldó con un par de muertos. Después colocaron 3,2 millones de ladrillos y pasó a llamarse la Brickyard", rememoró este hombre de 79 años, que en 1944 comenzó a trabajar en las instalaciones tratando de espantar los conejos que abundaban entre las gradas. "Hacemos una reunión anual con los alumnos de mi instituto. Es una bonita tradición. Nos sentamos juntos a recordar, tomar unas cervezas y reírnos a la sombra de la Brickyard. Es historia de América", recalca emocionado. Tradiciones, grandes y pequeñas, para una jornada de gran significado para el aficionado del motor que, además, eleva el tono patriótico por enlazar con la celebración del Día de los Caídos en EEUU.