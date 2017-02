El técnico de casa se juega el puesto si no logra la victoria

El Real Murcia recibe hoy a la Balona con su técnico, Paco García, pendiente de un hilo. Todo lo que no sea ganar implicará, según los medios locales, la destitución del preparador, que además no ha sido capaz de doblegar a los albinegros en sus tres enfrentamientos con los de La Línea, dos de ellos, en el banquillo de La Hoya. El meta Diego Rivas, sancionado, es la única ausencia de los de casa, que han logrado una victoria en las cinco últimas jornadas y que llevan tres duelos consecutivos sin marcar.

El Real Murcia no se concede más plazos. El desembarco en el club del empresario extremeño Raúl Moro ha propiciado que los pimentoneros hayan realizado hasta diez fichajes en el mercado de invierno, pero también que las exigencias sean ya inaplazables. El entrenador, al que un proceso gripal ha impedido dirigir varias sesiones de trabajo esta semana, se la juega. En determinadas informaciones incluso señalan a Juan Carlos Mandiá (ex de Sabadell y Hércules) como su relevo si llega ese caso.

Los murcianos siguen a tiro de piedra, dos puntos, de la cuarta plaza que ocupa el Villanovense, pero las tres primeras empiezan a aparecer muy lejanas y la paciencia se acaba. Tampoco es de extrañar cuando se han incorporado futbolistas de la talla de David Sánchez (ex del Melilla y el Cádiz, que procede del Atlético Baleares) u hombres para paliar la falta de gol como Víctor Curto (que llevaba trece tantos con Linares), Elady (que había hecho diez con el Mancha Real), Rayco (Ponferradina y ex del Mirandés en Segunda) o Sergi Guardiola (que jugó con el Alcorcón en segunda y que llega tras pasar por el Adelaide de Australia). Todos ellos, por cierto, en el supuesto once inicial que García opondrá a los de La Línea.

El entrenador ha citado a todos sus hombres, excepto al meta Diego Rivas, sancionado tras ser expulsado en Melilla. Su plaza será para un casi inédito Simón Ballester. Víctor Curto, que había tenido algunos problemas durante la semana, será finalmente de la partida.

El Murcia afronta el encuentro de esta tarde después de recibir sólo cuatro goles como local, lo que le convierte en el mejor del grupo IV en ese apartado.

El míster de los de casa prefiere mantenerse al margen de todos los comentarios que dudan de su continuidad en la entidad y apuesta por "seguir trabajando" ya que cree que a su equipo sólo le falta "referendar con goles" el trabajo que viene realizando.

Con respecto a la Balona, señala: "Ha mejorado mucho desde la llegada de Julio Cobos. Nos vamos a encontrar el perfil de los últimos rivales en La Condomina, un equipo sólido, fuerte atrás, que acumulará mucha gente y que esperara que fallemos para salir a la contra, porque tiene gente poderosa al contragolpe".