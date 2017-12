El técnico del Marbella apuesta por no reforzar el equipo

Fernando Estévez, técnico del Marbella, apuesta por mantener el bloque que hasta ahora está realizando un buen papel en el grupo IV de Segunda B. "Yo he dicho de manera abierta en el vestuario que quiero apostar por la gente que tenemos en la plantilla. Mi idea es no tocar lo que está funcionando. Los hechos son los que avalan las palabras y mi intención es continuar con la plantilla que tenemos ahora hasta el final", destacó el técnico en una entrevista a la web Marbella 24 horas.

"Obviamente si hay algún jugador que no quiere seguir o que no está motivado para seguir pues saldrá, pero las entradas irán condicionadas a las salidas. De entrada, si no hay salida no hay llegadas y lo que es importante es que el que esté aquí el 2 de enero, tenga el convencimiento de que va a estar con nosotros hasta el final de temporada", indicó.

De esta manera el entrenador costasoleño descarta que pase lo mismo que la temporada pasada, cuando el Marbella hizo prácticamente un equipo nuevo y acabo desplomándose. "No vamos a llegar a eso. Tenemos que darle valor a lo que tenemos y la mejor forma de hacerlo es apostar por la continuidad y si lo que tenemos funciona, no hay que tocarlo".

Estévez puso al exalbinegro Francis Ferrón como ejemplo, ya que ha ido de menos a más al contar, poco a poco, con más minutos. "Francis es un ejemplo de conducta. Al final, ha crecido a nivel exponencial, de juego y de actitud y el premio le llega por eso. Más que ejemplo de futbolista es un ejemplo de actitud porque eso es lo que queremos", destacó.