Mucho más que un talismán

El Club Deportivo San Roque lleva cuatro partidos sin perder y es su mejor racha de la temporada. Una racha que coincide con la llegada de un jugador más que talismán: Javi Fernández. Desde que se vistió de rojillo, el San Roque no conoce la derrota. El pasado domingo, además, fue el autor del golazo del empate en casa de un Arcos que llegaba líder.

Un jugador solo no hace un equipo pero su desembarco en el Manolo Mesa está ayudando a un equipo que estaba experimentando una mejoría. Ya avisaba Miguel Sánchez Sevi, el técnico, que su equipo estaba mejorando y anímicamente se veía capaz de salir adelante. Es cierto que no le está sirviendo para salir del farolillo rojo y la promoción está a cinco puntos, pero ya no es un equipo tan débil y planta cara a cualquier rival por fuerte que sea.

El pasado domingo arrancó un punto del fortín del Arcos, equipo que llegaba líder al partido. Un golazo de Javi Fernández -de los que hay que ver en vídeo- igualó el marcador y el conjunto rojillo para mantener el resultado ante un difícil rival. Antes, el San Roque sumó un empate ante el Utrera, otro frente al Algeciras y un triunfo contra el Recre B. Los rojillos quieren que siga la racha.