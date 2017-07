El sueño del Europa se esfuma en la prórroga

El sueño Champions del Europa gibraltareño acabó ayer en la noche portuguesa de Faro y en la prórroga, con un gol del jugador del The New Saints galés Scott Quigley en el minuto 104. El equipo del linense Juanjo Gallardo, que había ganado en la ida por 1-2, no pudo salvar el resultado en un partido que se le puso cuesta arriba precisamente cuando había anotado el tanto que devolvía las tablas a la eliminatoria, obra de Liam Walker en el 52' desde los once metros.

Y es que en apenas un minuto los verdinegros se vieron con sólo nueve jugadores en el campo, primero por la roja directa a uno de los atacantes, Kike, por una patada sobre Pryce. El linense Álex Quillo protestó la decisión del belga Lawrence Visser, que le enseñó una primer amarilla pero siguió hablando y el trencilla le mostró inmediatamente la segunda amonestación.

Los gibraltareños, tras anotar el 1-2, sufren las expulsiones de Kike y Álex Quillo en un minuto

Lo cierto es que el Europa no tuvo mucha suerte y es que tras aguantar 37 minutos el juego galés, en un lance desafortunado Iván Moya marcó en propia puerta y cuatro después llegó el 0-2 que daba la vuelta al duelo.

El Europa creó ocasiones, como un tiro al palo de Toscano pero se llegó a la prórroga y el TNS no perdonó cuando tuvo ocasión.