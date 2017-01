"La situación económica es más preocupante que la deportiva"

El Algeciras Club de Fútbol es tercero en el grupo X de Tercera división pero una mala racha de resultados -un triunfo en nueve partidos- ha restado ilusión y sumido en el nerviosismo a la siempre exigente afición albirroja. El presidente del club, Ricardo Alfonso Álvarez, analiza para Europa Sur la actual situación del equipo, defiende la labor del entrenador y señala el económico como el principal problema de la entidad.

-¿Cómo ve la situación del Algeciras CF y del algecirismo a estas alturas de la temporada?

-Veo que la afición de lo que debería preocuparse es de ayudar al equipo porque estoy harto de decir que no hay dinero y aquí ni acuden al campo, ni se nos ayuda y estamos solos ante el peligro. Tenemos que remar todos en la misma dirección.

-¿Y a la afición que sí va al campo qué se le dice?

-A la que está yendo hay que darle el mérito que tiene porque rema con nosotros y decirle que hay que animar y apoyar a los futbolistas que están pasando una mala racha. Hemos estado 19 partidos en la cabeza sacándolo todo bien, no hay motivos para desilusionarse ni alarmarse.

-¿Cuánto de preocupante considera la actual marcha deportiva del equipo?

-La situación es preocupante institucionalmente hablando, económicamente, y es la que hay que solucionar para hacer los golpes de timón que se pide y para hacer muchísimas cosas que se podrían hacer. No tenemos varita mágica. Cuando llegamos nos encontramos un caos y ha habido pocas fuerzas para sacarlo adelante. Antes los resultados acompañaban y ahora no, pues hay que apoyar al equipo.

-¿Qué cree está pasando para que los resultados no sean ahora tan positivos como en la primera vuelta?

-No lo sabemos porque no ha habido nada que justifique esta racha. A pesar de no haber medios el equipo está al día, todo está perfectamente, no hay ningún motivo aparente. Es cuestión de fútbol, que no es matemático. Lo que no hay que hacer es una locura cuando económicamente estamos por los suelos.

-¿El presidente sigue confiando en la plantilla y en el entrenador del Algeciras?

-Si hubiese alguna seguridad de que cambiando algo se mejoraría, se haría, pero no tenemos motivos porque es lo mismo de la primera vuelta. Hemos hecho un equipo de la nada y estamos terceros, tampoco hay que alarmarse. Todos los integrantes del club confiamos en el entrenador totalmente. Otra cosa es que llegue un momento que eso tenga que analizarse y tomar deciones pero aquí del primero al último cree en David Guti.

-¿Entiende entonces que la solución está en la plantilla?

-Había puestos concretos que sabíamos que teníamos que reforzar y eso ha dado la cara con los malos resultados pero si no tienes medios es complicado.

-¿Si hubiese dinero para hacer cambios, qué se haría?

-Si hubiese medios se traerían más y mejores refuerzos, pero es difícil. Salvo que alguien me traiga razones de peso para lo contrario, el orden es solucionar primero lo institucional sin abandonar lo deportivo, pero lo segundo depende de lo primero. Hay jugadores que a un equipo vecino le pide 300 euros y al Algeciras le pide mil. Llevo dos meses intentando que alguna empresa patrocine un fichaje pero no hay ayuda.

-¿Cuál es, según la directiva y el presidente, el objetivo de Algeciras esta temporada?

-Como mínimo la liguilla debe ser la aspiración, ser campeones es lo ideal pero dada la situación económica pocas cosas se pueden hacer. A mí consejos no me hacen falta, me hacen falta medios. No renunciamos a nada pero no se puede olvidar que tenemos una losa que está ahí y que nos la estamos quitando sin ayuda de nadie. Con el presupuesto y la plantilla que hay muchos quisieran estar en el puesto que estamos nosotros. Yo también quiero más, yo quiero el equipo que iba a cuatro puntos del segundo pero hay que entender la situación económica.

-¿Opina que la exigencia ha aumentado tras la buena primera vuelta de Liga, que ahora es mayor?

-Es esa la lectura. El equipo ha ilusionado tanto que ha aumentado el nivel de exigencia, que me parece bien que se exija pero no hay mimbres económicos para mantenernos ahí porque los demás equipos se han reforzado. El último partido en casa nos sentimos bastante desilusionados cuando vimos lo escasa que era la taquilla.

-Insiste usted en que la situación económica es mala. ¿Mala como se dijo en la última asamblea o ha empeorado?

-El Algeciras viene de un batacazo económico importante y se necesita tiempo y cuanto antes lleguen los medios, menos tiempo tardaremos. Tenemos cuatro o cinco frentes con cosas importantes y posibles pero no quiero prometer sino consolidar antes de decir. Cosas que incluso podrían variar hasta el rumbo del club. No perdemos la fe en que esto lo sacamos adelante, si es en Segunda B sería lo ideal pero no podemos engañar a nadie. No quiero engañar a la afición, primero hay que sanear al club, antes que encarecer la plantilla.

-Sobre el tema arbitral, últimamente hay muchas quejas. ¿Cómo lo ve un exárbitro que es presidente?

-Yo veo lo que ve todo el mundo, me gustaría que el nivel fuese mejor. Pero la familia arbitral será siempre mi familia igual que es la del Algeciras Club de Fútbol.