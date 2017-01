El buen y serio consejo de Setién a Sergio Araujo

El técnico de Las Palmas, Quique Setién, reconoció ayer que el delantero Sergio Araujo "tiene un problema" tras dar positivo en un nuevo control de alcoholemia, y le aconsejó "dar un giro a su vida" para salir del agujero.

"Éste es un caso complicado tanto para el club como para el jugador y para mí. Es una situación desagradable. Es un chaval al que evidentemente no voy a disculparle porque se supone que ya es suficientemente mayor", manifestó Setién en rueda de prensa. Araujo ya fue condenado hace unos meses a dos años sin poder conducir al negarse a pasar un control de alcoholemia, sentencia que está recurrida, y esta semana trascendió la realización de otro control en el que supuestamente habría dado positivo. El jugador argentino, próximo a los 25 años, reconoció que en la noche anterior de había tomado "algunas cervezas" y argumentó que "las enzimas se duermen y retrasan la desaparición del alcohol", pero Setién dio poca credibilidad al testimonio e insinuó que es un problema desde hace tiempo.

"Le pasa algo que no puede con ello, no deja de ser una persona a la que hay que ayudar. Le podemos crucificar, pero no es consciente del problema que tiene", comentó. "Lo hemos advertido en varias ocasiones: la mejor solución es que salga de aquí. Está en una situación muy complicada aquí y tiene que dar un giro a su vida. Vamos a ver si encontramos un equipo donde pueda demostrar las condiciones que tiene", explicó el preparador de Las Palmas. No obstante, Setién pidió no dar la espalda al futbolista. "Esto en la historia del fútbol, pues ha pasado muchas veces. Cuando metía goles, todo el mundo le aplaudía, pero ya pasaban más episodios como éste. Todos somos un poco culpables".